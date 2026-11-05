ROUNDUP 2: Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut - Aktie bricht am Dax-Ende ein

DÜSSELDORF - Rheinmetall hat die Prognosen für das laufende Jahr erneut gekappt. Weil sich das Projekt Arminius verzögert, mit dem die Boxer-Panzerflotte der Bundeswehr modernisiert werden soll, könne 2026 nicht mehr mit dem entsprechenden Auftragseingang gerechnet werden, teilte Deutschlands größter Rüstungskonzern am Mittwochabend in Düsseldorf mit. Außerdem seien auch im Geschäft mit Artilleriemunition Verzögerungen bei Losabnahmen absehbar, weshalb sich Umsätze ins neue Jahr verschieben. Die Rheinmetall-Aktie brach auf die Nachrichten am Donnerstag deutlich ein.

ROUNDUP 3: Commerzbank mit Rekordgewinn in die Arme der Italiener - Kursminus

FRANKFURT - Die Commerzbank bleibt auf Rekordkurs und hat in den ersten neun Monaten 2026 mehr Gewinn erzielt als im gesamten Vorjahr. "Die starke Geschäftsentwicklung belegt, welches Potenzial in der Commerzbank steckt", bilanzierte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp am Donnerstag in Frankfurt. An der Börse wurde der Rekordgewinn mit Kursverlusten quittiert.

ROUNDUP: Lanxess hält sich besser als befürchtet - Aktie zweistellig im Plus

KÖLN - Der Chemiekonzern Lanxess blickt nach dem dritten Quartal in der Tendenz vorsichtiger auf das Gesamtjahr. Eine Überraschung ist das allerdings nicht. Zudem lief es im dritten Quartal besser als gedacht. An der Börse griffen Anleger bei der Aktie zu - das im MDax notierte Papier legte zweistellig zu.

ROUNDUP: Hellofresh wird bei schwacher Nachfrage profitabler - Aktie erholt

BERLIN - Der Kochboxenversender Hellofresh hat auch im dritten Quartal schlechtere Geschäfte gemacht. Sowohl bei Kochboxen als auch bei Fertiggerichten blieb die Nachfrage schwach. Weil Hellofresh seine Marketingkosten weiter reduziert, fiel der operative Gewinn aber höher aus als gedacht. Die jüngst erneut gesenkte Jahresprognose bestätigte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag. Die Hellofresh-Aktie schnellte an die Spitze im Kleinwerte-Index.

ROUNDUP: KI-Boom kommt bei DHL an - Express-Geschäft punktet

BONN - Der weltweite Ausbau von Rechenzentren im Zuge des KI-Booms sorgt bei DHL für Rückenwind. Während die für Datenzentren erforderlichen Güter üblicherweise eher als klassische Luftfracht versendet werden, entscheiden sich viele Kunden momentan wegen hoher Investitionssummen und enger Zeitpläne häufig für den schnelleren Expressversand. Dies ist für DHL sehr lukrativ. Der Überschuss sei im dritten Quartal gestiegen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit und bestätigte seine schon im Oktober vorgelegten Zahlen. Die Aktie legte leicht zu.

ROUNDUP 2: Healthineers konzentriert sich aufs Kerngeschäft - Sparprogramm

ERLANGEN - Im Zuge der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens stellt sich der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers neu auf. So wird der Traditionsname Siemens verschwinden. Zudem leitete Healthineers die seit Längerem erwartete Trennung von dem schwächelnden Geschäft mit der Labordiagnostik ein. Um die Kosten dafür aufzufangen, legte das Unternehmen ein neues Restrukturierungsprogramm auf. Für das neue Geschäftsjahr zeigte sich das Management um Konzernchef Bernd Montag angesichts der Fülle von Strukturthemen zunächst vorsichtig.

Toyota erhöht Gewinnprognose - Aktie legt stark zu



TOYOTA - Der weltgrößte Autobauer Toyota rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit noch mehr Gewinn. Das operative Ergebnis taxieren die Japaner nun auf 3,9 Billionen Yen (21,9 Mrd Euro), wie sie am Donnerstag am Hauptsitz in Toyota mitteilten. Bisher standen 3,4 Billionen Yen im Plan. Den Anstieg von Materialkosten sowie Produktionsstopps wegen Erdbeben und Überschwemmungen habe man in den Griff bekommen, hieß es vom VW-Rivalen. Zudem helfen ein schwacher Yen und die Nachfrage nach Mischantrieben aus Verbrenner- und Elektromotoren. Die Aktie legte um starke 14 Prozent zu und kletterte damit auch seit Jahresbeginn leicht ins Plus. Sie hatte bereits vor den Zahlen zugelegt, weil Anleger nach den US-Zwischenwahlen auf weniger Zollgegenwind aus den USA spekulierten.

ROUNDUP: Hensoldt wird etwas optimistischer - Rheinmetall belastet ganze Branche

TAUFKIRCHEN - Angesichts der Aufrüstung in Europa schaut der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt noch etwas optimistischer auf 2026. Mit leicht erhöhter Prognose und guten Quartalszahlen konnte das im MDax notierte Unternehmen der schlechten Branchenstimmung aber nicht ganz trotzen: Im Sog der Gewinnwarnung von Rheinmetall ging es auch für die Hensoldt-Aktie am Donnerstag nach zwischenzeitlichen Kursgewinnen um zuletzt ein halbes Prozent abwärts.

ROUNDUP: Rüstungskonzern Renk legt bei Aufträgen deutlich zu - Aktie sackt ab

AUGSBURG - Der Panzergetriebehersteller Renk hat im dritten Quartal dank der Aufrüstung in Europa spürbar mehr Aufträge erhalten. So schwollen die Bestellungen um fast 45 Prozent auf 469 Millionen Euro an, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Der Auftragsbestand erreichte Ende September 7,6 Milliarden Euro. Angesichts einer Gewinnwarnung bei Rheinmetall gab die Renk-Aktie trotzdem um fast sieben Prozent nach. JPMorgan-Analyst David Perry sprach davon, dass der Kursrutsch von Rheinmetall auf andere Werte im Sektor abstrahle.

ROUNDUP: Zulieferer Aumovio trotz Sparkurs weiter unter Druck - Aktie verliert

FRANKFURT - Der Autozulieferer Aumovio zehrt im schwachen Marktumfeld weiter von seinem Sparkurs. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging im dritten Quartal zwar um 10,5 Prozent auf 137 Millionen Euro zurück, wie das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten aber mit noch stärkeren Einbußen gerechnet. Beim Umsatz musste Aumovio einen weiteren Dämpfer hinnehmen und unter dem Strich gab es erneut rote Zahlen. Immerhin zogen die Bestellungen deutlich an. Die Display-Sparte will Konzernchef Philipp von Hirschheydt derweil im Konzern behalten. Die Aktie schwankte und verlor zuletzt deutlich.

ROUNDUP: Air France-KLM kürzt bei niederländischer Tochter - Aktie hebt ab

PARIS - Die Fluggesellschaft Air France-KLM streicht angesichts der hohen Kerosinpreise ihre niederländische Sparte KLM zusammen. Künftig sollen sich die weiß-blauen Maschinen auf ihre 160 Direktverbindungen an Amsterdams Flughafen Schiphol fokussieren, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Ältere Flugzeugtypen sollen die KLM-Flotte verlassen. 1.000 Arbeitsplätze sollen wegfallen. Insgesamt betreffe der Umbau 5.000 Jobs, davon sollen 2.000 zum Mutterkonzern verlegt werden. An der Börse kamen die Neuigkeiten zusammen mit einem gestiegenen Quartalsgewinn gut an.

Hochtief verdient dank KI-Boom kräftig - Auftragsbestand auf Rekordhöhe

ESSEN - Der Baukonzern Hochtief hat auch im dritten Quartal vom KI-Boom profitiert. Umsatz und Ergebnisse zogen kräftig an. "Unser Rekordauftragsbestand verschafft uns hervorragende Perspektiven für die Zukunft", sagte Unternehmenschef Juan Santamaría Cases, der auch Chef der Hochtief-Mutter ACS ist, am Donnerstag. Der Baukonzern erhalte mehr Aufträge in den Märkten, in denen er das größte strukturelle Nachfragepotenzial sehe. Das erst im Sommer angehobene Gewinnziel bestätigte der Dax -Konzern. Die Aktie gab zuletzt um rund sieben Prozent nach.

ROUNDUP: Kontron schrumpft leicht - Prognose für 2026 bestätigt - Aktie verliert

LINZ - Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat in den ersten neun Monaten weniger umgesetzt als ein Jahr zuvor. Das Unternehmen begründet dies auch mit der Speicherchipkrise: Diese habe zu einem Aufbau von noch nicht ausgelieferten Produkten in Höhe von 68,6 Millionen Euro geführt, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. Diese sollen überwiegend im vierten Quartal an die Kunden gehen. Die Ziele für 2026 bestätigte das Unternehmen.

ROUNDUP: Deutsche Telekom legt kräftig zu - Höhe des Aktienrückkaufs enttäuscht

BONN - Die Deutsche Telekom ist im abgelaufenen Quartal vor allem dank der US-Tochter T-Mobile US stark gewachsen. Umsatz und Gewinn legten stärker als von Experten erwartet zu. Die Prognose wurde abermals leicht erhöht. Zudem soll die Dividende um zehn Prozent steigen. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen, auch im kommenden Jahr eigene Anteile zurückzukaufen. Das Volumen des angekündigten Aktienrückkaufs von bis zu zwei Milliarden Euro wurde aber mit Enttäuschung aufgenommen.

ROUNDUP: SAF-Holland beschleunigt Wachstum - Aktie legt zu

BESSENBACH - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat im dritten Quartal stärker zugelegt als in den Monaten davor. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um etwas mehr als neun Prozent auf knapp 457 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bessenbach mit. Beim Blick auf das Ergebnis im laufenden Jahr wurde Konzernchef Alexander Geis einen Tick optimistischer. An der Börse kam das gut an.

ROUNDUP: PVA Tepla kämpft trotz Auftragsrekord mit Ergebnisrückgang

WETTENBERG - Das Technologieunternehmen PVA Tepla hat weiter zu kämpfen. Trotz eines Auftragsrekords lag das operative Ergebnis beim Vakuumtechnologie- und Messtechnik-Spezialisten nach neun Monaten deutlich unter dem Vorjahr. Dabei verfehlten die Wettenberger erneut die Markterwartungen. Die Ergebnisentwicklung bleibe hinter den eigenen Erwartungen zurück, räumte auch Chefin Jalin Ketter am Donnerstag zur Zahlenvorlage ein. Sie sieht das Unternehmen gleichwohl auf einem guten Weg und rechnet mit einem starken Schlussquartal. Die im Sommer gesenkte Prognose bestätigte die Managerin. An der Börse konnten die Nachrichten aber nicht überzeugen.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: DBAG schreibt im dritten Quartal Gewinn - Sieht leichte Markterholung -ROUNDUP: Umbau bei Evotec macht Fortschritte - Mittelfristziele leicht gedämpft -ROUNDUP: Bosch streicht in Abstatt weitere 750 Arbeitsplätze -ROUNDUP: Motorenbauer Deutz nach Auftragsschub optimistischer - Aktie legt zu -ROUNDUP: Nordex schafft kräftigen Gewinnsprung im dritten Quartal - Kursplus -National Grid erwartet mehr Gewinn und höhere Investitionen -ROUNDUP: Bausoftwareanbieter Nemetschek wächst deutlich - Aktie fällt -Swiss Re überrascht mit Gewinnplus

-Sony hebt Gewinnausblick erneut an - Spiderman-Film und Playstation -Schnaps- und Guinness-Hersteller Diageo legt überraschend zu -Deutsche Euroshop erhöht Ergebnisprognose 2026 - Umsatzprognose präzisiert -ROUNDUP: Optikerkonzern Fielmann legt zu - bestätigt angepasste Jahresziele -Halbleiterzulieferer Suss mit Rekordauftragseingang - Umsatz bricht aber ein -Übernahme liefert Rückenwind: Engie sieht Jahresziele am oberen Ende der Spanne -Reederei Moller-Maersk setzt sich höhere Jahresziele - Aktie aber unter Druck -ABB-Verkauf der Robotiksparte an Softbank durch China blockiert -Rational mit solidem Wachstum - Margen- und Umsatzprognose angepasst -Dämpfer für Ryanair im Streit um Hilfen für KLM und Condor -Nach Ostsee-Kabelschaden: Kapitän von Frachter in Finnland verurteilt -IT-Dienstleister Bechtle erhöht erneut Prognose mit weiterer deutlicher Erholung -Frankfurt ist dynamischste Großstadt Deutschlands

-In dritter Verhandlung: IG Metall macht Lösungsvorschlag -Bus- und Bahnfahrten werden 2027 vielerorts wieder teurer -Humanoide Roboter sollen Stromnetz-Fachkräfte entlasten -Ausländische Käufer übernehmen reihenweise deutsche Firmen -Streit um Kosten für Luftsicherheit in Frankfurt-Hahn -Tarifabschluss: Charité-Ärzte bekommen mehr Geld

-Nach Kollision: Keine Norwegen-Reise für 'Mein Schiff 3' -EU-Millionen und Kaufzusagen für Flugzeug-Startup Vaeridion -Ritter Sport siegt im Streit um quadratischen Haferriegel -Ritter Sport: Markenschutz für uns essenziell

-EnBW erhöht Strom- und Gaspreise ab 2027

-ROUNDUP: Warnstreiks bei Zeiss, Jenoptik und Jena-Optronik -Nach Scheitern von Rettung: Nasa-Satellit auf Erde gestürzt -ROUNDUP/Dank Karetsas: Dortmund feiert dritten Sieg in Königsklasse°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0005552004, DE0005557508, DE0006070006, DE0005470405, ES0167050915, DE0007030009, JP3633400001, DE0007461006, DE0007664039, DE0008469XXX, DE0008467XXX, DE0009653XXX, AT0000A0E9W5, DE000CBK1001, US8725901040, DE000A161408, DE000SHL1006, DE000SAFH001, DE000HAG0005, DE0007236101, FR001400J770, DE000RENK730, DE000AUM0V10