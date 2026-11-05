Der DAX kommt im frühen Donnerstagshandel leicht zurück. Die gestrige Jagd nach neuen Rekorden fordert offenkundig ihren Tribut. Allerdings gibt es auch hausgemachte Probleme, die eine Rekordjagd zumindest temporär erschweren. So hat die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall heute bislang einen gebrauchten Handelstag und notiert zur Stunde prozentual zweistellig im Minus.Insgesamt findet der deutsche Leitindex jedoch exzellente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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