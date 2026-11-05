Kölns Motorenbauer wächst zweistellig, seine Rüstungstochter FFG soll schon 2027 über 1 Milliarde Euro Umsatz liefern. Trotzdem gibt sein Papier den frühen Gewinn vollständig wieder ab - während Rheinmetall mit einer Prognosekappung den gesamten Rüstungssektor belastet. Warum Aktionäre trotz mancher Zweifel gelassen bleiben.Starke Zahlen, ein angehobenes Margenziel - und dennoch ist das Kursplus der Deutz-Aktie am Nachmittag verpufft. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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