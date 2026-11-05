Am 19. November erscheint das langersehnte GTA 6. Doch was tun, wenn noch keine Playstation 5 unterm Fernseher steht? Schnell vor dem Release zuschlagen - oder auf den nahenden Black Friday warten? So stehen die Chancen auf eine Ersparnis. Fast genau 13 Jahre nach dem Start der PC-Version von GTA 5 wird Rockstar am 19. November den Nachfolger GTA 6 veröffentlichen. Doch diesmal läuft beim Release einiges anders. So wird es zum Stichtag keine PC-Fassung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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