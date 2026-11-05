Mitteilung der Planethic Group AG: Einladung zur Telefonkonferenz Sascha Voigt (Vorstandsvorsitzender der Planethic Group AG) und Jan Bredack (Geschäftsführer der OrbiFarm GmbH) laden hiermit alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten alle interessierten Anleihegläubiger, Investoren, Analysten und Journalisten zu einer Telefonkonferenz am Montag, den 9. November 2026, um 17:30 Uhr (MESZ) ein. Themen der Telefonkonferenz - Update zum laufenden Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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