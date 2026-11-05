Garching bei München (ots) -An Weihnachten kommt die Familie zusammen und erlebt besondere Momente. Mit den smarten C3 Laser Projektoren von Hisense werden diese Momente ganz groß: beim Weihnachtsfilm, beim Gaming, beim Karaokeabend oder beim Mitfiebern bei großen Sportevents. Flexibel im eigenen Zuhause und mit Bildgrößen von bis zu 300 Zoll. Das Beste: Auch nach den Feiertagen schafft dieses Geschenk immer wieder neue Anlässe, gemeinsam Zeit zu verbringen.Mit der Hisense C3 Produktserie wird aus dem Wohnzimmer im Handumdrehen ein Kino, eine Gaming-Arena oder ein Stadion. Die smarten Laser Projektoren bringen Filme, Serien, Spiele und Sportübertragungen in 4K-Auflösung und mit Bildgrößen von 65 bis 300 Zoll an die Wand. Trotz des großen Bildes benötigen sie weder viel Platz noch einen eigenen Heimkinoraum.Großes Entertainment ganz unkompliziertDank des kompakten Designs lassen sich die C3 Laser Projektoren flexibel im Zuhause einsetzen. Je nach Raumsituation kann die Projektion neu ausgerichtet und sogar von der Wand an die Zimmerdecke verlegt werden. Die automatische Bildanpassung sorgt dabei schnell wieder für ein passendes Bild.Auch die Lieblingsunterhaltung ist direkt an Bord: Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Prime Video und YouTube lassen sich ohne zusätzlichen Streaming-Stick aufrufen. Der integrierte Sound macht das Entertainment-Paket komplett. So kann der nächste Film-, Sport- oder Gaming-Abend ohne aufwendige Installation beginnen.Für brillante und natürliche Farben setzt Hisense auf Triple Color Laser-Technologie. Dabei erzeugen separate Laser die Grundfarben Rot, Grün und Blau direkt. Dolby Vision, HDR10+ und IMAX Enhanced sorgen für kontrastreiche Bilder und feine Details. Schnelle Bewegungen werden flüssig dargestellt, sodass auch actionreiche Filme, Sportübertragungen und Games groß herauskommen.Für jedes Zuhause das passende ModellHisense hat eine komplette Produktfamilie im Programm: Vier Modelle bieten unterschiedliche Helligkeits- und Ausstattungsstufen. Der C3 bildet mit 2.500 ANSI-Lumen den vielseitigen Einstieg. Der C3 Pro erreicht 3.000 ANSI-Lumen, während der C3 Ultra mit 4.000 ANSI-Lumen auch in helleren Wohnräumen für ein ausdrucksstarkes Bild sorgt. Das Spitzenmodell C3 Ultra Max bietet eine Helligkeit von 5.000 ANSI-Lumen.Die drei leistungsstärkeren Modelle sind mit einer Eingabeverzögerung von höchstens 1 Millisekunde und Bildwiederholraten von bis zu 240 Hz bei 2K-Auflösung auch für anspruchsvolles Gaming gerüstet. Je nach Modell sorgen integrierte Audiosysteme von JBL oder Devialet für den passenden Klang.Unter dem Motto "Keiner allein zu Haus" zeigt Hisense, wie aus einem kompakten Geschenk immer wieder neue große Erlebnisse werden. Nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über.Alle Modelle sind ab sofort im Handel verfügbar:C3: 1.699 Euro UVPC3 Pro: 2.299 Euro UVPC3 Ultra: 2.999 Euro UVPC3 Ultra Max: 3.999 Euro UVPDas Video zum C3 Laser Projektor unter: https://youtu.be/huctPVKfMY4Weitere Informationen unter: https://de.hisense.com/hisense-c3-familyPressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6385146