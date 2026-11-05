Zu den neuen Daten zu myeloproliferativen Neoplasien (MPN) gehören INCA033989, Incytes "First-in-Class"-monoklonaler Antikörper, der auf mutiertes Calreticulin (mutCALR) abzielt, bei der Erstlinienbehandlung der Myelofibrose (MF); sowie präklinische Ergebnisse zu Incytes Wirkstoffen der nächsten Generation, die auf mutCALR und JAK2V617F abzielen

Aktualisierte Ergebnisse zu INCA033989 bei der Zweitlinienbehandlung der Myelofibrose (MF) und der essenziellen Thrombozythämie (ET) werden auf zuvor vorgestellten Datensätzen aufbauen

Langzeitdaten aus der Phase 1/2 charakterisieren das Potenzial von Latarcibart (VGA039), einem in der Erprobung befindlichen, gegen Protein S gerichteten Antikörper, als Prophylaxe bei Jugendlichen und Erwachsenen mit von-Willebrand-Syndrom (VWD)

Mehr als 30 Abstracts werden die Fortschritte im gesamten hämatologischen Portfolio von Incyte beleuchten

Incyte veranstaltet am Samstag, dem 12. Dezember 2026, von 19:30 bis 21:00 Uhr CT (20:30 bis 22:00 Uhr ET) eine Investorenveranstaltung mit Webcast

Incyte (Nasdaq: INCY) gab heute bekannt, dass neue Daten, die die Fortschritte im gesamten hämatologischen Portfolio des Unternehmens beleuchten, in mehr als 30 Abstracts auf der Jahrestagung 2026 der American Society of Hematology (ASH) vorgestellt werden, die vom 12. bis 15. Dezember 2026 in New Orleans stattfindet.

"Unsere ASH-Präsentationen belegen bedeutende Fortschritte in unserem gesamten Hämatologie-Portfolio, um neuartige Behandlungsansätze für Menschen mit schweren hämatologischen Erkrankungen voranzutreiben", sagte Dr. med. Pablo J. Cagnoni, President von Incyte und Global Head of Research and Development. "Besonders ermutigend sind für uns die anhaltenden klinischen Fortschritte von INCA033989 bei Myelofibrose (MF) und essenzieller Thrombozythämie (ET) sowie die Daten zu Latarcibart bei der von-Willebrand-Krankheit (VWD) Daten, die unser Ziel untermauern, differenzierte Medikamente voranzutreiben, die das Potenzial haben, die Behandlungsergebnisse für Patienten maßgeblich zu verbessern."

Zu den wichtigsten Datenpräsentationen auf der ASH-Tagung gehören:

MündlichePräsentationen

INCA033989 (mutCALR)

In JAK-Inhibitor Naive Patients with Myelofibrosis, Mutant CALR-Specific Monoclonal Antibody INCA033989 Was Well Tolerated and Achieved Robust Spleen, Symptom, and Anemia Responses in Phase 1 Studies

(Titel der Session: 634. Myeloproliferative Syndromes: Clinical and Epidemiological: MF and SM: Emerging Targets and Treatment Strategies [12. Dezember 2026; 16:00 16:15 Uhr CT, 17:00 17:15 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 409.)

Mutant CALR-Specific Monoclonal Antibody INCA033989 Produced Molecular Responses and Restored Normal Hematopoiesis in Patients with Essential Thrombocythemia in Phase 1 Studies

(Titel der Session: 634. Myeloproliferative Syndromes: Clinical and Epidemiological: ET and PV: Moving Beyond Conventional Therapy [14. Dezember 2026; 16:45 17:00 Uhr CT, 17:45 18:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 1034.)

Latarcibart (VGA039)

Long-Term Efficacy and Safety of a Novel Protein S Antibody for Prophylaxis in Adolescents and Adults with Von Willebrand Disease: Results from a Phase 1/2 Open-Label Extension Study of Latarcibart (VGA039)

(Titel der Session: 23. Disorders of Coagulation, Bleeding, or Fibrinolysis, Excluding Congenital Hemophilias: Clinical and Epidemiological [14. Dezember 2026; 15:30 15:45 Uhr CT, 16:30 16:45 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 880.)

INCB203954 (JAK2V617F)

Preclinical Characterization of INCB203954, a Next-Generation JAK2V617F-Selective Inhibitor with Potential for Disease-Modifying Activity in Myeloproliferative Neoplasms

(Titel der Session: 631. Myeloproliferative Syndromes and Chronic Myeloid Leukemia: Basic and Translational: Triple S: MPN Goes Spatial, Selective and to the Cell Surface! [13. Dezember 2026; 17:00 17:15 Uhr CT, 18:00 18:15 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 675.)

Tafasitamab (Monjuvi

Phase 3 Study (frontMIND) of Tafasitamab Plus Lenalidomide and R-CHOP versus R-CHOP in Patients with Previously Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Clinical Outcomes Among Patients with Partial Metabolic Response at End of Treatment

(Titel der Session: 627. Aggressive Lymphomas: Targeted and Pharmacologic Therapies: Novel Study Designs and New Immunotherapy Approaches [12. Dezember 2026; 16:30 16:45 Uhr CT, 17:30 17:45 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 405.)

Posterpräsentationen

INCA033989 (mutCALR)

Analytical Performance of the QIAGEN HemeOnc Next-Generation Sequencing Panel for CALR Exon 9 Frameshift Mutation Detection in Myeloproliferative Neoplasms

(Titel der Session: 803. Emerging Tools, Techniques, and Artificial Intelligence in Hematology: Poster II [13. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 4338.)

Mutant CALR-Specific Monoclonal Antibody INCA033989 Improved Disease Burden, Including Splenomegaly, Symptoms, and Anemia, as Monotherapy or in Combination with Ruxolitinib in Patients with Myelofibrosis and Relapsed, Refractory, or Suboptimal Response to Prior Therapy in a Phase 1 Study

(Titel der Session: 634. Myeloproliferative Syndromes: Clinical and Epidemiological: Poster III [14. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 5576.)

Trial in Progress: EXCALIBUR-ET2, an International, Randomized Phase 3 Trial of the Mutant Calreticulin-Directed Monoclonal Antibody INCA033989 vs Best Available Therapy in Patients with High-Risk Essential Thrombocythemia After Inadequate Response to Cytoreductive Therapy

(Titel der Session: 634. Myeloproliferative Syndromes: Clinical and Epidemiological: Poster III [14. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 5526.)

Latarcibart (VGA039)

Characterization of Burden of Illness from Long-Term Frequent Bleeding in Patients with Von Willebrand Disease Using a Large United States Real-World Dataset

(Titel der Session: 323. Disorders of Coagulation, Bleeding, or Fibrinolysis, Excluding Congenital Hemophilias: Clinical and Epidemiological: Poster II [13. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 3055.)

Axatilimab (Niktimvo

Axatilimab Demonstrated Clinical Benefit without Baseline Corticosteroid Use in Patients with Chronic Graft-versus-Host Disease: A Subgroup Analysis of the AGAVE-201 Trial

(Titel der Session: 722. Allogeneic Transplantation: Acute and Chronic GVHD and Immune Reconstitution: Poster I [12. Dezember 2026; 17:30 19:30 Uhr CT, 18:30 20:30 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 2478.)

Molecular Signatures Associated with Clinical Improvement in Patients with Chronic Graft-versus-Host Disease Receiving Axatilimab: A Correlation Analysis from AGAVE-201

(Titel der Session: 722. Allogeneic Transplantation: Acute and Chronic GVHD and Immune Reconstitution: Poster II [13. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 4252.)

Long-Term Efficacy and Safety of Axatilimab Among Patients with Chronic Graft-versus-Host Disease in AGAVE-201

(Titel der Session: 722. Allogeneic Transplantation: Acute and Chronic GVHD and Immune Reconstitution: Poster III [14. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 5995.)

Immune Reprogramming with Axatilimab: CSF-1R-dependent Myeloid Modulation and Reduced CD4? T-Cell Activation in Chronic Graft-versus-Host Disease

(Titel der Session: 722. Allogeneic Transplantation: Acute and Chronic GVHD and Immune Reconstitution: Poster III [14. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 6012.)

INCA041798 (mutCALR)

Discovery of INCA041798, a Next-Generation mutCALR-Targeting Antibody with Extended Half-Life and Potent Activity Across Clinically Relevant mutCALR Variants in Myeloproliferative Neoplasms

(Titel der Session: 631. Myeloproliferative Syndromes and Chronic Myeloid Leukemia: Basic and Translational: Poster II [14. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 5481.)

Ruxolitinib (Jakafi

Contemporary Real-World Clinical Characteristics and Treatment Patterns of 1555 Patients with Myelofibrosis in the United States

(Titel der Session: 908. Forschungsergebnisse: Myeloid Malignancies: Poster II [13. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 4597.)

Longitudinal Dynamics and Clinical Correlations of JAK2V617F and CALR Exon 9 Mutations in Patients with Myeloproliferative Neoplasms

(Titel der Session: 634. Myeloproliferative Syndromes: Clinical and Epidemiological: Poster II [13. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 3816.)

Progressive Polycythemia Vera: A Proposed New Category to Define a Clinically Relevant Population

(Titel der Session: 908. Forschungsergebnisse: Myeloid Malignancies: Poster II [13. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 4605.)

Tafasitamab (Monjuvi

Tafasitamab Plus Lenalidomide and Rituximab for Relapsed/Refractory Follicular Lymphoma (R/R FL) in the United States Real-World Setting

(Titel der Session: 906. Forschungsergebnisse: Lymphoid Malignancies Excluding Plasma Cell Disorders: Poster I [12. Dezember 2026; 17:30 19:30 Uhr CT, 18:30 20:30 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 2755.)

The CAR-T Funnel: AI-Assisted Mapping of Patient Attrition and Barriers Across the Second-Line CAR-T Pathway in Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma

(Titel der Session: 906. Forschungsergebnisse: Lymphoid Malignancies Excluding Plasma Cell Disorders: Poster I [12. Dezember 2026; 17:30 19:30 Uhr CT, 18:30 20:30 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 2766.)

Phase 3 Study (frontMIND) of Tafasitamab and Lenalidomide Plus R-CHOP vs R-CHOP in Patients with Previously Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Clinical Characteristics and Outcomes by Age

(Titel der Session: 627. Aggressive Lymphomas: Targeted and Pharmacologic Therapies: Poster II [13. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 3652.)

A Comprehensive Indirect Treatment Comparison of Tafasitamab Plus Lenalidomide and Rituximab vs Epcoritamab Plus Lenalidomide and Rituximab for Relapsed or Refractory Follicular Lymphoma

(Titel der Session: 623. Mantle Cell, Follicular, Waldenstrom's, and Other Indolent B Cell Lymphomas: Clinical and Epidemiological: Poster II [13. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 3545.)

Addition of Tafasitamab (Tafa) to Lenalidomide and Rituximab (R2) Shows Activity in Patients (Pts) with Molecularly Defined High-Risk Relapsed or Refractory Follicular Lymphoma (R/R FL): Results from a Global, Randomized, Phase 3 Study (inMIND)

(Titel der Session: 621. Lymphomas: Translational Molecular and Genetic: Poster II [13. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 3498.)

Real-World Effectiveness and Safety of CAR-T Therapy After Tafasitamab in US Patients with Relapsed/Refractory DLBCL

(Titel der Session: 906. Forschungsergebnisse: Lymphoid Malignancies Excluding Plasma Cell Disorders: Poster II [13. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 4487.)

Tafasitamab-Lenalidomide Activity in Elderly Patients with Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma Ineligible for Autologous Stem Cell Transplantation: Patient-Reported Health Status as a Prognostic Factor in the PRO-MIND Study

(Titel der Session: 627. Aggressive Lymphomas: Targeted and Pharmacologic Therapies: Poster II [13. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 3655.)

Tafasitamab and Lenalidomide Added to R-CHOP versus R-CHOP Induces Deeper Molecular Responses That Predict Outcomes in Patients with Previously Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma

(Titel der Session: 621. Lymphomas: Translational Molecular and Genetic: Poster III [14. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 5254.)

Broader Modulation of B-Cell Biology by Tafasitamab Compared with Rituximab: Implications for Autoimmune Disease

(Titel der Session: 203. Lymphocytes and Acquired or Congenital Immunodeficiency Disorders: Poster III [14. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 4741.)

Lenalidomide Relative Dose Intensity and Postlandmark Outcomes in Patients with Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma Treated with Tafasitamab-Lenalidomide: An Exploratory Real-World Analysis from the PRO-MIND Study

(Titel der Session: 627. Aggressive Lymphomas: Targeted and Pharmacologic Therapies: Poster II [13. Dezember 2026; 18:00 20:00 Uhr CT, 19:00 21:00 Uhr ET] Veröffentlichung Nr. 3657.)

Weitere Informationen zur ASH-Jahrestagung 2026 finden Sie unter: https://www.hematology.org/meetings/annual-meeting.

Analystenveranstaltung und Webcast

Die auf der ASH vorgestellten Daten werden im Rahmen einer Präsenz- und Online-Veranstaltung für Analysten und Investoren am Samstag, dem 12. Dezember 2026, von 19:30 bis 21:00 Uhr CT (20:30 bis 22:00 Uhr ET) erörtert. Um sich für die Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie bitte https://incyte-investor-event-ash-2026.open-exchange.net/registration.

Die Veranstaltung wird per Webcast übertragen und kann über die Registerkarte Events and Presentations im Bereich "Investoren" auf Incyte.com abgerufen werden; die Aufzeichnung steht 30 Tage lang zur Verfügung.

Über Latarcibart (VGA039)

Latarcibart (VGA039) ist eine in der Erprobung befindliche monoklonale Antikörpertherapie mit einem neuartigen Wirkmechanismus, der auf Protein S abzielt und durch eine doppelte Wirkung die Anhaftung von Blutplättchen fördert sowie die Fibrinablagerung verstärkt, um die Hämostase wiederherzustellen. Latarcibart hat das Potenzial, eine universelle prophylaktische Therapie für zahlreiche Blutungsstörungen zu werden, angefangen bei allen Formen der von-Willebrand-Krankheit (VWD) und Blutungsstellen. Als subkutan selbst verabreichte, in der Erprobung befindliche Antikörpertherapie mit einem Dosierungsschema von einmal monatlich hat Latarcibart das Potenzial, die Blutungsergebnisse, den Komfort und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Latarcibart hat von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) die Ausweisungen "Breakthrough Therapy", "Fast Track", "Orphan Drug" sowie "Rare Pediatric Disease" erhalten. Latarcibart ist nun in die Phase-3-Studie VIVID-6 (NCT07115004) übergegangen, eine globale, einarmige Crossover-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit der subkutanen Verabreichung von Latarcibart zur Blutungsprophylaxe bei Patienten mit allen Formen der VWD, einschließlich solcher mit hoher Krankheitslast.

Incyte erwarb VGA039 (Latarcibart) im Juli 2026 im Rahmen der Übernahme von Vega Therapeutics, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Star Therapeutics LLC.

Über Niktimvo (axatilimab-csfr)

Niktimvo (Axatilimab-CSFR) ist ein in seiner Klasse einzigartiger, den Kolonie-stimulierenden Faktor-1-Rezeptor (CSF-1R) blockierender Antikörper, der in den USA für die Behandlung der chronischen GVHD zugelassen ist, nachdem mindestens zwei vorherige systemische Therapielinien bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten mit einem Körpergewicht von mindestens 40 kg (88,2 lbs) versagt haben.

Im Jahr 2016 erwarb Syndax von UCB die weltweiten Exklusivrechte zur Entwicklung und Vermarktung von Niktimvo. Im September 2021 schlossen Syndax und Incyte eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von Axatilimab bei cGVHD und allen zukünftigen Indikationen.

Axatilimab wird derzeit in Erstlinien-Kombinationsstudien bei chronischer GV HD untersucht derzeit laufen eine Phase-2-Kombinationsstudie mit Ruxolitinib (NCT06388564) und eine Phase-3-Kombinationsstudie mit Steroiden (NCT06585774).

Niktimvo ist eine Marke von Incyte.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Jakafi (Ruxolitinib)

Jakafi (Ruxolitinib) ist ein JAK1/JAK2-Inhibitor, der von der US-amerikanischen FDA für die Behandlung der Polyzythämie vera (PV) bei Erwachsenen zugelassen ist, die auf Hydroxyharnstoff unzureichend angesprochen haben oder diesen nicht vertragen; Myelofibrose (MF) mit mittlerem oder hohem Risiko, einschließlich primärer MF, MF nach Polyzythämie vera und MF nach essenzieller Thrombozythämie bei Erwachsenen; steroidresistente akute GVHD bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 12 Jahren; sowie chronische GVHD nach Versagen einer oder zweier systemischer Therapielinien bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 12 Jahren.

Jakafi ist eine eingetragene Marke von Incyte.

Über Jakafi XR (Ruxolitinib) Retardtabletten

Jakafi XR (Ruxolitinib) Retardtabletten sind eine einmal täglich (QD) einzunehmende Formulierung von Ruxolitinib, einem First-in-Class-JAK1/JAK2-Inhibitor, der von der US-amerikanischen FDA zur Behandlung von Myelofibrose mit mittlerem oder hohem Risiko zugelassen wurde, einschließlich primärer Myelofibrose, Myelofibrose nach Polyzythämie vera und Myelofibrose nach essenzieller Thrombozythämie bei Erwachsenen; Polyzythämie vera bei Erwachsenen, die unzureichend auf Hydroxyharnstoff angesprochen haben oder diesen nicht vertragen; bei steroidresistenter akuter Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 12 Jahren; sowie bei chronischer Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion nach Versagen einer oder zweier systemischer Therapielinien bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 12 Jahren.

Es ist nicht bekannt, ob Jakafi XR bei Kindern zur Behandlung von Myelofibrose oder Polycythaemia vera sicher und wirksam ist.

Jakafi XR und das Jakafi XR-Logo sind Marken von Incyte.

Über Monjuvi (Tafasitamab-cxix)/Minjuvi (Tafasitamab)

Monjuvi (Tafasitamab-cxix)/Minjuvi (Tafasitamab) ist ein humanisierter, Fc-modifizierter, zytolytischer monoklonaler Antikörper, der gegen CD19 gerichtet ist. Tafasitamab enthält eine durch XmAb entwickelte Fc-Domäne, die die Lyse von B-Zellen durch Apoptose und immunologische Effektormechanismen vermittelt, darunter die antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC) und die antikörperabhängige zelluläre Phagozytose (ADCP). Incyte lizenziert von Xencor, Inc. die exklusiven weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Tafasitamab.

In den USA ist Monjuvi für die Anwendung in Kombination mit Lenalidomid und Rituximab zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem follikulärem Lymphom (FL) zugelassen.

Monjuvi ist nicht zugelassen und wird nicht für die Behandlung von Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem Marginalzonenlymphom außerhalb kontrollierter klinischer Studien empfohlen.

Darüber hinaus erhielt Monjuvi in den USA die Zulassung in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), das nicht näher spezifiziert ist, einschließlich DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgeht, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) in Frage kommen. Diese Indikation wurde im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens auf der Grundlage der Gesamtansprechrate genehmigt. Die weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in einer oder mehreren Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden.

In Europa erhielt Minjuvi (Tafasitamab) von der Europäischen Arzneimittelagentur eine bedingte Marktzulassung in Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Minjuvi-Monotherapie, zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, die nicht für eine ASCT in Frage kommen. Darüber hinaus ist Minjuvi in Europa in Kombination mit Lenalidomid und Rituximab zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem FL (Grad 1-3a) nach mindestens einer systemischen Therapie zugelassen.

In Japan ist Minjuvi in Kombination mit Rituximab und Lenalidomid zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem FL (2L+ FL) zugelassen.

XmAb ist eine eingetragene Marke von Xencor, Inc.

Monjuvi und Minjuvi sind eingetragene Marken von Incyte.

Über Incyte

Incyte setzt neue Maßstäbe in der biopharmazeutischen Innovation. Dank fundierter wissenschaftlicher Expertise und einer konsequenten Patientenorientierung haben wir ein etabliertes Portfolio an erstklassigen Medikamenten sowie ein umfangreiches Portfolio an Medikamenten der nächsten Generation in unseren wichtigsten Geschäftsbereichen aufgebaut: Hämatologie, Onkologie sowie Entzündungen und Autoimmunerkrankungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Incyte.com und Investor.Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den Daten, die Incyte auf der Jahrestagung 2026 der American Society of Hematology vorstellen wird, sowie zu den Erwartungen von Incyte hinsichtlich der Bedeutung dieser Daten; die potenzielle Sicherheit, Wirksamkeit, klinische Nützlichkeit und das therapeutische Potenzial der Produkte und Produktkandidaten von Incyte, einschließlich INCA033989 und Latarcibart (VGA039); das Potenzial der in der Erprobung befindlichen Therapien von Incyte, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern; die laufenden und geplanten klinischen Entwicklungsprogramme von Incyte; sowie die Bestrebungen und Ziele von Incyte, wie unter der Überschrift "Über Incyte" dargelegt.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen, darunter die Fähigkeit von Incyte, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Produkte und Produktkandidaten nachzuweisen; die ausreichende Qualität der Daten aus klinischen Studien, um geltende behördliche Standards zu erfüllen oder eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden für klinische Studien zu gewinnen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die den Beginn, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien sowie die Marktzulassung beeinflussen können; die Fähigkeit von Incyte, mit seinen vermarkteten Produkten und Produktkandidaten sofern diese zugelassen werden kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von Incyte, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Produkte und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Incyte von Dritten und Partnern; die Akzeptanz der Produkte von Incyte auf dem Markt; den Wettbewerb auf dem Markt sowie Anforderungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Herstellung und Distribution; und jene Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Berichten von Incyte ausführlicher erörtert werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und des Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 30. September 2026 endende Quartal. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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