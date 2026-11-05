Trotz der brachialen Korrektur bei US-KI-Aktien haben unsere Musterdepots neue Rekorde erreicht. Jetzt eröffnen die hohen Schwankungen erneut hervorragende Chancen bei Nebius, Intel, NVIDIA und Co. - auch mit den passenden Hebelpapieren. Unsere Musterdepotportfolios für Deutschland und unser Musterdepotportfolio USA liegen in der Woche der Midterm-Wahlen in den USA auf neuen Rekorden. Trotz der brachialen Korrektur bei US-KI-Titeln wie Micron, Nebius, Lam Research, Amazon und Intel haben wir unsere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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