Die DHL-Aktie gehört derzeit zu den auffälligsten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt und hat erstmals seit Jahren wieder die Marke von 60 Euro überschritten. Nach einem kräftigen Gewinnsprung im dritten Quartal kletterte das Papier sogar auf ein neues Fünfjahreshoch von mehr als 61 Euro. Besonders bemerkenswert: Der Logistikkonzern verdient trotz Belastungen durch US-Zölle deutlich mehr und steuert auf einen operativen Jahresgewinn von über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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