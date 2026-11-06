München (ots) -Der FC Bayern gewinnt ein umkämpftes Auswärtsspiel bei ASVEL Villeurbanne mit 99:95. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge stoppen die Münchner die Negativserie. "Letzte Woche war peinlich für uns! Wir wollten hier rauskommen, hart spielen und diesen Sieg holen", erklärt Matchwinner Austin Wiley, der mit 22 Punkten, 9 Rebounds und 3 Blocks sein bisher stärkstes Spiel im Bayern-Trikot abliefert. "Das Wichtigste ist, dass wir eine Reaktion und Charakter gezeigt haben", stimmt Kapitän Vladimir Lucic zu, der mit 18 Punkten und 8 Assists ebenfalls maßgeblichen Anteil am Sieg hat. "Gratulation an unsere Spieler zu diesem Sieg! Sie haben mutig und hart gespielt. Wir haben den Sieg gebraucht und können darauf aufbauen und weitere Siege sammeln. Dieser Sieg war wichtig für unser Selbstvertrauen", lobt Bayern-Coach Anton Gavel. Sein Gegenüber, ASVEL-Coach und Ex-NBA-Superstar Tony Parker ist extrem angefressen: Im Interview nach dem Spiel bezeichnete er den Abend nur als "tough one" und geht - das wohl kürzeste Interview dieser EuroLeague-Saison. Für den FC Bayern gilt es diese Leistung nächste Woche Donnerstag bei Valencia Basket zu bestätigen, um nach der gestoppten Talfahrt wieder in die Erfolgsspur zu gelangen.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's für den FC Bayern in der EuroLeague am nächsten Donnerstag. Dann sind die Münchner bei Valencia Basket zu Gast - ab 20.15 Uhr live bei MagentaSport.ASVEL Villeurbanne Lyon - FC Bayern München 95:99 | "Reaktion und Charakter gezeigt!": Bayern stoppt Niederlagen-SerieDie Bayern entschlossen auf dem Weg zum gegnerischen Korb. Kapitän Vladimir Lucic geht voran und zaubert. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cTFvYmQ4U1BOemZxcll4Vkt6NkVLczIzT2pjRjBEdTVRS0ZFbXN1S2dSQT0=Austin Wiley mit seinem besten Spiel im Trikot des FC Bayern. Mit 22 Punkten ist er bester Bayern-Scorer. Zudem kommt er auf 9 Rebounds und 3 Blocks. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZWJBSnJoN25IbGtpTEdybzA4K3pxS203QnJneWhQN0dEcm5FUEEyT2piQT0=Vladimir Lucic kommt auf 18 Punkte und 8 Assists. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cXNtU1QzWjBMcFdjb2ZTMDc4SWRUaEEwSGZua2lSVUtDQnlGMmFHaG5YND0=Der FC Bayern bringt die Führung über die Zeit. Die Erleichterung über den ersten Sieg nach zuletzt vier Niederlagen in Folge ist groß. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Rm96WVg5QlBvU3hDeWFOY1BHY3NmUFVyMGxLSDlXV21MVlVhZisycmhnYz0=Anton Gavel, Trainer FC Bayern München: "Gratulation an unsere Spieler zu diesem Sieg! Sie haben mutig und hart gespielt. Wir haben den Sieg gebraucht und können darauf aufbauen und weitere Siege sammeln. Dieser Sieg war wichtig für unser Selbstvertrauen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TXByMWw4M3A4MkM5Z0c2TWJGTHVRMnpRamJUaFBrNjFEMDZKaGdqQW96RT0=Vladimir Lucic, Kapitän FC Bayern München: "Das wichtigste ist, dass wir eine Reaktion und Charakter gezeigt haben. Wir hatten ein Meeting, in dem wir über die Art und Weise gesprochen haben, wie wir die Spiele verloren haben. Wir haben eine gute Antwort gezeigt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bW9Ea0NBQWtTYm40UE5MV1dqUjRpR2psRjI3VTZDbjg1REtNVS9MdnpEVT0=Austin Wiley, FC Bayern München: "Das gibt uns Freude und Motivation. Wir haben diesen Sieg gebraucht. Letzte Woche war peinlich für uns! Wir wollten hier rauskommen, hart spielen und diesen Sieg holen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QXpWY0kzUmxkckZETkFENGh0NGI5TktGY1hUYmlIMHc2Sy9RWUxHWTUvQT0=Tony Parker, Trainer ASVEL Villeurbanne Lyon, sichtlich angefressen und schmallippig über das Spiel: "Tough one!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Sno0NlI5Zm15M1Q3Vk4rVm51MjVRa0Z5SWtaTTVsV25qajlPTE5ZcmV3cz0=Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup, die Basketball Champions League und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Männer, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSportEuroLeague | 10. SpieltagFreitag, 06.11.2026ab 17.45 Uhr: Besiktas Istanbul - Zalgiris Kaunasab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Roter Stern Belgradab 20.15 Uhr: Virtus Bologna - Dubai Basketballab 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Maccabi Tel AvivEuroLeague | 11. SpieltagMittwoch, 11.11.2026ab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Fenerbahce Istanbul, Partizan Belgrad - Kosner Vitoria-GasteizDonnerstag, 12.11.2026ab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Avivab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Dubai Basketballab 20.15 Uhr: Armani Olimpia Mailand - Zalgiris Kaunas, Valencia Basket - FC Bayern Münchenab 20.45 Uhr: Real Madrid - Roter Stern BelgradFreitag, 13.11.2026ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Virtus Bolognaab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - FC Barcelonaab 20.15 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Besiktas IstanbulEuroCup | 7. SpieltagDienstag, 10.11.2026ab 19.45 Uhr: Rostock Seawolves - Olimpia LjubljanaMittwoch, 11.11.2026ab 18.45 Uhr: NINERS Chemnitz - Napoli Basketballab 19.50 Uhr: Rom Basketball - ratiopharm UlmDonnerstag, 12.11.2026ab 19.45 Uhr: Skyliners Frankfurt - Maxima RomBasketball Champions League (BCL) | 4. 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