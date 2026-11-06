Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Inc. Die Zwischenwahlen in den USA haben die Börsen kräftig durcheinander gewirbelt. Welche Sektoren werden davon profitieren, welche nicht? Diese Fragen stellen sich derzeit Anleger und Analysten weltweit. Klar scheint, dass US-Präsident Trump in dieser Form nicht mehr weiterregieren kann. Seine republikanische Partei hat beide Häuser (Senat und Repräsentantenhaus) an die Demokraten verloren. Zudem haben die Roten wichtige Staaten für die KI-Industrie verloren, wie beispielsweise Texas. Dies wird Folgen haben und macht sich bei vielen Tech-Titeln bereits bemerkbar. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien von Infineon, HPQ Silicon und Super Micro Computer.Den vollständigen Artikel lesen ...
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