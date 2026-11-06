KLARSTELLUNG: Millennial Potash: Gabun bekräftigt Rückhalt für Banio

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Millennial stellt klar: Eine Änderung des Bergbaugesetzes ist weder beschlossen noch offiziell angekündigt. Zugleich hat Gabuns Bergbauminister die volle Unterstützung der Regierung für das Kaliprojekt Banio bekräftigt.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Millennial Potash Corp. SRC swiss resource capital AG wird im Rahmen eines bestehenden IR-Beratungsvertrags vergütet. Autor: freier Journalist; redaktionell verantwortlich: Marc Ollinger. Erstveröffentlichung: 06.11.2026, 6:55 Uhr Berlin/Zürich.

Gabun setzt weiter auf die Entwicklung des Bergbaus!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in Gabun steht das Kaliprojekt Banio im Zentrum der Bergbaupläne der Regierung. In einem Interview nannte der Bergbauminister das Vorhaben unter mehreren großen Projekten, die er als zentrale Treiber für Gabuns Wirtschaftswachstum und Diversifizierung sieht. Zugleich bekräftigte er die volle Unterstützung der Regierung für die Entwicklung von Banio. Im Zuge der laufenden Überprüfung des Bergbaugesetzes erwähnte er außerdem einen möglichen staatlichen Anteil von 20 Prozent an der Produktionsteilung. Darauf hat Millennial Potash am 5. November mit einer Klarstellung reagiert.

Laut Ministerium bezieht sich diese Zahl auf ein Modell mit Produktionsteilungsverträgen, das für den Bergbausektor geprüft wird - ähnlich dem Rahmen, der in Gabuns Öl- und Gasbranche weit verbreitet ist. Das Konzept befinde sich in einem sehr frühen Stadium. Struktur und Bedingungen einschließlich eines Prozentsatzes seien noch nicht festgelegt. Weder eine formelle Entscheidung noch eine offizielle Ankündigung über eine kurz- oder längerfristige Einführung liege vor.

Millennial Potash klärt die Regeln für Banio!

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) hat beim Ministerium um Klarstellung gebeten. Nach dem geltenden Bergbaugesetz steht dem Staat laut Unternehmen eine kostenfrei getragene Beteiligung ("Free Carried Interest') von zehn Prozent an Bergbauprojekten zu. Alle weiteren fiskalischen und sonstigen Bedingungen werden im Rahmen des Antrags auf eine Abbaugenehmigung und der zugehörigen Bergbaukonvention ausgehandelt. Die Überprüfung des Gesetzes läuft zwar, eine Änderung ist weder beschlossen noch offiziell angekündigt.

Zudem habe das Ministerium bestätigt, dass alle nach den heutigen oder künftigen Regeln des Bergbaugesetzes ausgehandelten fiskalischen Bedingungen dem Prinzip des Gleichgewichts entsprechen werden. Gemeint ist eine faire wirtschaftliche Behandlung der Bergbauunternehmen. Künftige Änderungen würden laut Meldung nicht für Unternehmen gelten, die Explorationsgenehmigungen halten oder sich in der Explorationsphase befinden. Für sie bleibe der rechtliche und vertragliche Rahmen maßgeblich, der bei Erteilung ihrer Titel galt.

Millennial Potash hält Banio auf der Agenda!

Ein neues Bergbaugesetz würde nach Unternehmensdarstellung unter Einbindung der Bergbauunternehmen entstehen. Ein fertiger Entwurf ginge zunächst über den Branchenverband UMIGA, dem Millennial angehört, an die Bergbaubetreiber, damit diese ihre Sicht einbringen können. Anschließend würde der Text finalisiert, vom Parlament verabschiedet und vom Präsidenten verkündet. Für das gesamte Verfahren nennt Millennial einen erwarteten Zeitraum von fünf bis zwölf Monaten.

Chairman Farhad Abasov zeigte Verständnis für die Fragen der Aktionäre und betonte die durchgehend starke Unterstützung durch den Präsidenten Gabuns und sein Büro, das Bergbauministerium sowie weitere hochrangige Regierungsvertreter während der dreijährigen Tätigkeit im Land. Ziel sei ein für beide Seiten vorteilhafter Rahmen, der Gabuns wirtschaftliche Entwicklungsziele unterstützt, die langfristige kommerzielle Tragfähigkeit des Projekts sichert und die Interessen der Aktionäre schützt. Das Unternehmen arbeite weiter eng mit dem Ministerium, der US-Entwicklungsfinanzierungsinstitution DFC sowie weiteren Finanzierungs-, Infrastruktur- und Logistikpartnern zusammen - unter anderem bei Genehmigungen, Projektentwicklung und den Verhandlungen über den fiskalischen Rahmen.

Fazit: Weiterhin politischer Rückhalt für Banio!

Die Klarstellung von Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ordnet die 20 Prozent-Aussage als frühes, nicht beschlossenes Konzept ein. Die vom Minister bekräftigte Unterstützung der Regierung und der direkte Austausch mit dem Bergbauministerium sind positive Signale für die weitere Projektentwicklung.

Gemeinsam mit der DFC sowie Finanzierungs-, Infrastruktur- und Logistikpartnern treibt Millennial die nächsten Schritte voran. Der Minister zählt Banio zu den zentralen Treibern für Gabuns Wachstum und wirtschaftliche Diversifizierung.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Millennial Potash, Klarstellung zu Gabuns Bergbaugesetz, 05.11.2026: https://millennialpotash.com/news/millennial-provides-clarification-on-gabon-mining-code-comments-and-reaffirms-strong-government-support-for-banio-potash-project

Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin/Autor: Freier Journalist. Redaktionell verantwortlich: Marc Ollinger. Emittent: Millennial Potash Corp. (TSXV: MLP; OTCQB: MLPNF; FSE: X0D; WKN: A3DXEK; ISIN: CA60041F1018). Die SRC-Unternehmensseite kennzeichnet ihre Inhalte als im bezahlten Auftrag von Millennial Potash verbreitet. Artikelbezogener Auftrag und Vergütungsbeziehung: Vergütung der SRC über einen bestehenden IR-Beratungsvertrag. Vergütung des Autors: Vergütung erfolgt über die SRC. Positionen von SRC, Autor und relevanten verbundenen Personen: Der freie Journalist hält Aktien des Emittenten. Keine Beteiligung des Emittenten an SRC. Market-Making, Investmentbanking und weitere wirtschaftliche Interessen: Keine. Vorabprüfung durch den Emittenten: Ja. Bezahlte Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 05.11.2026, 15:32 Uhr MEZ. Grundlage ist die Originalmeldung vom 5. November 2026, abgeglichen mit dem übermittelten Text. Unternehmensangaben sind nicht unabhängig bestätigt. Aussagen des Ministeriums und zum gabunischen Recht werden als Darstellung des Unternehmens wiedergegeben; eine eigenständige rechtliche Prüfung der Genehmigungen und Bergbaukonvention liegt nicht vor. Die Klarstellung nennt keine Qualified Person; dieser Artikel enthält keine Ressourcenschätzung oder Bohrdaten. Politische und rechtliche Änderungen, Verhandlungsergebnisse, Kalipreise, Finanzierung, Verwässerung, Kosten und Genehmigungen können die Entwicklung beeinträchtigen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Zukunftsaussagen sind keine Zusagen. Aktualisierung: Kein Update geplant.

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