Ein Privatjet-Erlebnis ohne eigenen Jet: Mit PeakJet verkauft das Schweizer Unternehmen PeakPlus einzelne Sitzplätze auf Flügen mit festen Zeiten und Tarifen. Das Angebot soll den Komfort der Privatfliegerei einem breiteren Publikum zugänglich machen. Im Interview erklärt Gründer und CEO Gianni Tronza, wie das Geschäftsmodell mit bestehenden Flugkapazitäten funktioniert, weshalb der Start im August aus seiner Sicht gelungen ist und welche neuen Destinationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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