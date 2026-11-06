Die Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA bringen viel Bewegug an die Börsen. Grüne Aktien gewinnen, KI-Titel werden abverkauft. Bei den Rohstoffen können vor allem Gold, Silber und Kupfer punkten!

Trump nun eine lahme Ente?

Der seismische Machtwechsel bei den US-Midterms wirbelt die Kapitalmärkte kräftig durcheinander und zwingt Anleger zum radikalen Umdenken! Durch den triumphalen Sieg der Demokraten im Kongress ist die legislative Agenda von Donald Trump blockiert, was die politische Unsicherheit an der Wall Street schlagartig verfliegen lässt. Schmerzlich erlebten Tech-Milliardäre wie Elon Musk trotz beispielloser Wahlkampfhilfen eine herbe politische Schlappe, wodurch der regulatorische Druck auf seine Unternehmen wie Tesla oder SpaceX massiv zunimmt. Für den ohnehin angeschlagenen HighTech-Sektor und die künstliche Intelligenz bricht nun eine Ära der strengeren Zügel an. Die neue demokratische Mehrheit droht mit scharfen Untersuchungen gegen Tech-CEOs und fordert restriktive Gesetze sowie Baustopps für die umstrittenen, extrem stromhungrigen KI-Rechenzentren. Diese regulatorische Vollbremsung trifft eine Tech-Branche, die ohnehin mit Zweifeln an den Renditen ihrer gigantischen KI-Investitionen ringt und nun unter spürbarem Margendruck steht. Völlig konträr stellt sich die Lage an den Rohstoffmärkten dar, wo das politische Patt in Washington neue Dynamik entfesselt. Zeit die Bleistifte neu anzuspitzen und die Agenda Trump auf die andere Seite zu konvertieren! Wir liefern Beispiele.

GreenTech und Metalle: Kommt es zu einer Neuauflage großer Klima-Investitionen?

Der sich abzeichnende legislative Stillstand schwächt den US-Dollar sowie die Renditen der Staatsanleihen, was dem Goldpreis zu einem fulminanten Befreiungsschlag verhilft. Das Edelmetall untermauert in diesem Umfeld seinen Status als ultimativer sicherer Hafen und profitiert zusätzlich von den anhaltenden Spannungen im System. Beim Industriemetall Kupfer sorgt der Wahlausgang ebenfalls für ein tiefes Aufatmen an den Handelsplätzen. Da die von Trump angedrohten, massiven Strafzölle auf raffiniertes Kupfer nun kaum noch durchsetzbar sind, schwindet die Angst vor drastischen globalen Lieferverzerrungen. Zudem stützt die starke langfristige Nachfrage aus der fortschreitenden Energiewende-Diskussion das rote Metall fundamental.

Da die Demokraten im Kongress nun als regulatorisches Bollwerk agieren, bleiben die milliardenschweren Subventionen des wegweisenden Inflation Reduction Act (IRA) für saubere Energien unangetastet. Diese neu gewonnene Planungssicherheit löst in den Chefetagen von Solar-, Windkraft- und Wasserstoffunternehmen eine spürbare Erleichterung aus und kurbelt die Investitionsbereitschaft kräftig an. Parallel dazu befeuert dieser grüne Aufbruch den globalen Heißhunger auf kritische Industriemetalle. Ohne die drohende Blockade der Energiewende unter Trump steuern strategische Schlüsselrohstoffe wie Kupfer und Lithium direkt in den nächsten Superzyklus. Gleichzeitig bleiben die Edelmetalle ein gefragter Hedge gegen die überbordenden Staatsausgaben, die den US-Dollar weiter belasten.

Für Anleger ergeben sich aus diesem neuen Marktumfeld höchst lukrative Einstiegschancen. Anstatt auf überhitzte US-Tech-Giganten zu setzen, könnte jetzt eine strategische Umschichtung in den Sektor der erneuerbaren Energien wie Solar und Windkraft Sinn machen. Unternehmen aus der nuklearen Brennstofflieferkette rücken durch die demokratische Klimapolitik wieder voll in den Fokus, hier wird sich noch entscheiden, ob sich ein positiver Konsens durchsetzen wird. Wer sein Portfolio stabiler aufstellen möchte, nutzt die aktuelle Schwäche des Greenbacks für den gezielten Einstieg in Edelmetall-Investments und zukunftsträchtige Kupfer-Produzenten. Die innenpolitischen Probleme der aktuellen US-Administration hätten nicht schonungsloser offengelegt werden können. Nun ist die Frage, wie intensiv und in welchen Sektoren die Börsenparty am längsten läuft.

BHP Group: Perfekt positioniert für den Metallboom

Inmitten dieses perfekten Sturms aus explodierender Nachfrage und versiegenden Quellen positioniert sich der australische Rohstoffriese BHP Group (ISIN: AU000000BHP4 | WKN: 850524) als absoluter Gewinner des neuen Zeitalters. Durch die Abspaltung des schmutzigen Ölgeschäfts und eine konsequente Neuausrichtung hat der Konzern Kupfer zu seinem wichtigsten strategischen Wachstumstreiber gemacht. Dass diese Strategie voll aufgeht, beweisen die hervorragenden Finanzergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2026: Der Gesamtumsatz kletterte um 15 % auf satte 58,76 Mrd. USD. Das bereinigte operative EBITDA schoss um 27 % auf spektakuläre 33 Mrd. USD nach oben, wobei allein das hochmargige Kupfersegment stolze 54 % zum Konzernergebnis beitrug. Trotz eines vorübergehenden, witterungsbedingten Produktionsrückgangs im jüngsten Quartal hält das Management unbeirrt an seiner Jahresprognose für 2027 von bis zu 1,8 Millionen Tonnen Kupfer fest. Auch der langfristige Ausblick verspricht eine massive und hochprofitable Skalierung. Durch milliardenschwere Erweiterungen in Südaustralien und Chile soll die jährliche Kupferförderung bis zum Jahr 2035 um rund 40 Prozent gesteigert werden. Parallel dazu treibt der Riese die Diversifikation voran. Das gigantische Jansen-Potash-Projekt in Kanada ist bereits zu 87 % fertiggestellt und wird ab Mitte 2027 als extrem kostengünstiger Düngemittellieferant neue, krisenfeste Milliarden-Cashflows generieren. Dank einer grundsoliden Bilanz mit einer Nettoverschuldung von unter 9 Mrd. USD und der höchsten Dividendenausschüttung seit vier Jahren ist die Aktie für Anleger das perfekte Basisinvestment, um die kommende Rohstoffwelle in aller Ruhe abzugreifen.

SpaceX, Nvidia, AMD: KI im Schneckenmodus?

Äußerste Vorbehalte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...