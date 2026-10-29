Auf Rekordniveau: Weltbank hebt Kupferpreisprognose für 2027 um massive 18% an

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Kupferpreis bleibt auf Rekordniveau: Die Weltbank sieht 2027 im Schnitt 13.000 USD je Tonne - Angebotsengpässe und neue Nachfrage treiben das Hochpreisregime.

Ein historischer Paradigmenwechsel am Kupfermarkt: Wer auf eine spürbare Abkühlung der weltweiten Kupfernotierungen gewartet hat, sieht sich von der Weltbank eines Besseren belehrt. Das multilaterale Institut korrigiert seine Preiserwartung für das rote Metall drastisch nach oben und veranschlagt für 2027 nun einen durchschnittlichen Kupferpreis von 13.000 US-Dollar je Tonne. Das entspricht einem massiven Aufschlag von 18 Prozent gegenüber der April-Schätzung und liegt lediglich 1,5 Prozent unter dem für 2026 prognostizierten Rekorddurchschnitt von 13.200 US-Dollar.

Für Rohstoffinvestoren ist die Botschaft unmissverständlich: Die strukturelle Unterversorgung zementiert ein historisches Hochpreisregime, bei dem das Zusammentreffen aus Netzausbau, Rechenzentren und E-Mobilität auf ein notorisch unflexibles Minenangebot prallt.

Angebotsklemme trifft Netzausbau: Warum der Rohstoffhunger das Minentempo überholt

Dass sich Kupfer auf Rekordniveau behauptet, resultiert primär auf der Entwicklung der Angebotsseite. Während neue Großprojekte von der ersten Entdeckung bis zur kommerziellen Förderung mehr als zehn Jahre Entwicklungszeit verschlingen und die globale Weiterverarbeitung auf wenige Kernländer konzentriert bleibt, lief die Nachfrage im ersten Halbjahr 2026 keineswegs auf Hochtouren, sondern ging zwischenzeitlich sogar leicht zurück. Dennoch trieben Versorgungsstörungen und geopolitische Verzerrungen die Notierungen: Die Furcht vor US-Importzöllen blähte zeitweise einen markanten Preisaufschlag an der New Yorker Comex gegenüber der London Metal Exchange (LME) auf, was physisches Metall massiv in US-Lagerhäuser saugte und das Kassa-Angebot im Rest der Welt austrocknete. Zwar normalisierte sich dieser Arbitrage-Spread bis September, doch die Ungewissheit über mögliche Zolleskalationen im Januar birgt jederzeit das Potenzial für eine neue Welle vorsorglicher Hortungskäufe.

Verschärft wird dieses Defizit durch operative Rückschläge in den Schlüsselregionen. Indonesien leidet unter witterungsbedingten Minenausfällen, während Chiles Kupferindustrie mit betrieblichen Hürden und unaufhaltsam sinkenden Erzgehalten kämpft. Zeitgleich erhöht der Ressourcen-Nationalismus den Druck: Die Demokratische Republik Kongo verhängte im August ein Exportverbot für Kupferkonzentrate, um die Wertschöpfung im Land zu halten - ein Schritt, dessen unmittelbare Wucht vorerst nur durch Ausnahmegenehmigungen abgemildert wird. Für 2027 und 2028 prognostiziert die Weltbank eine rasant anziehende Nachfrage, da weltweite Investitionen in die Stromnetzinfrastruktur, KI-Rechenzentren und Elektroflotten gleichzeitig voll durchschlagen.

Metalle im Härtetest: Zinn-Rallye, Batteriemetalle und das Risiko teurer Energie

Die anhaltende Kupferstärke fügt sich in ein heterogenes Gesamtbild der Rohstoffmärkte ein. Nach einem prognostizierten Preissprung des Weltbank-Indexes für Metalle und Mineralien um 25 Prozent im Jahr 2026 soll der Index 2027 zwar um moderate 3,3 Prozent nachgeben, verharrt damit aber immer noch rund 16 Prozent über seinem vorherigen Rekordstand von 2021. Kräftige Aufwärtskorrekturen verzeichneten vor allem Zinn, das 2027 bei durchschnittlich 45.000 US-Dollar je Tonne (+22 Prozent gegenüber April) erwartet wird, sowie Zink mit 3.100 US-Dollar je Tonne (+13 Prozent), wenngleich beide Metalle unter ihren Vorjahresständen bleiben dürften.

Gegenteilig verläuft der Trend bei Eisenerz, wo die anhaltende chinesische Immobilienkrise und neue Fördermengen aus Megaprojekten wie Guineas Simandou den Preis 2027 von 98 auf 95 US-Dollar je Tonne drücken dürften. Bei Batteriemetallen hinterließ das dritte Quartal tiefe Spuren: Lithium verbilligte sich um 13 Prozent, Kobalt um 25 Prozent, während Nickel vor dem Hintergrund des Siegeszugs nickelfreier Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) 2027 seitwärts tendieren dürfte.

Selbst bei den Edelmetallen erwartet die Weltbank eine Abkühlung: Gold soll von durchschnittlich 4.600 US-Dollar im Jahr 2026 auf 4.250 US-Dollar je Unze im Folgejahr sinken, während Silber von 70 auf 62 US-Dollar nachgeben dürfte. Bemerkenswert für den Kupfermarkt: Die hohen Silberpreise treiben insbesondere Solarmodulhersteller dazu, Silber schrittweise durch Kupfer zu substituieren, was dem Industriemetall neben der Elektronik- und Rechenzentrennachfrage einen weiteren Absatzschub beschert.

Als unberechenbarer Risikofaktor bleiben indes die Energiekosten im Spiel. Die Weltbank taxiert Brent-Rohöl für 2027 zwar auf 79 US-Dollar je Barrel nach 91 US-Dollar im laufenden Jahr (+13 Prozent über der Schätzung vom April), warnt jedoch, dass geopolitische Lieferengpässe den Ölpreis jederzeit auf 105 US-Dollar katapultieren könnten. Für Minenbetreiber schafft dies eine Gratwanderung: Explodierende Energiekosten treiben einerseits die Förder- und Verhüttungskosten in die Höhe, drohen andererseits jedoch über Zins- und Inflationsängste die weltweite Industrienachfrage abzuwürgen.

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