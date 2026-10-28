Riesenpotenzial eröffnet: Algo Grande meldet fast 140m mit 1,3% Kupfer & goldhaltige Neuentdeckung!

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Algo Grande Copper erweitert das Adelita-Projekt deutlich: 139,81 Meter mit 1,3% CuEq und der neue, goldhaltige Margarita-Skarn stärken das Modell eines größeren Skarn-Porphyr-Systems.
Kumulierte 139,81 Metern mit durchschnittlich 1,3% Kupferäquivalent (CuEq) und die Neuentdeckung eines separaten, goldreichen Skarn-Körpers in der Tiefe verleihen dem Adelita-Projekt von Algo Grande Copper (TSX-V: ALGR; Frankfurt: KM00) im mexikanischen Sonora neue Dimensionen. Das Highlight-Bohrloch AG-CG-PH2-003 der laufenden Phase-2-Kampagne bestätigte nicht nur die massive Ausdehnung der bereits bekannten Vererzung im Zielgebiet Cerro Grande, sondern lieferte mit dem neuentdeckten "Margarita"-Skarn den ersten empirischen Beweis dafür, dass die Vererzung auf Adelita maßgeblich durch Verwerfungsstrukturen gesteuert wird - eine geologische Erkenntnis mit erheblichem Hebel für die weitere Ressourcendefinition!
Mächtige Breitenvererzung: Fast 88 Meter mit 1,6% CuEq auf Cerro Grande
Algo Grande hatte Bohrloch AG-CG-PH2-003 niedergebracht, um die Mineralisierung einer früheren Bohrung rund 105 Meter neigungsaufwärts zu überprüfen. Dabei stieß der Diamantbohrkern auf eine Serie dicht aufeinanderfolgender Vererzungszonen. Den Auftakt bildet ein herausragender Abschnitt der Zone Cerro Grande 2: Ab 196,35 Metern Tiefe durchteufte das Bohrgerät 87,98 Meter mit 1,6 Prozent CuEq, zusammengesetzt aus 1,03 Prozent Kupfer, 47,1 g/t Silber und 0,35 g/t Gold. Innerhalb dieses Intervalls bewiesen hochgradige Abschnitte von 7,40 Metern mit 5,2% CuEq sowie von 1,95 Metern mit 9,8% CuEq die außergewöhnliche Werthaltigkeit des Erzkörpers.
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