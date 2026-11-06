Zürich - Die Schweizer KMU schöpfen wieder Zuversicht. Trotz hoher Energie- und Rohstoffpreise und geopolitischer Unsicherheiten rechnen viele Betriebe mit besseren Geschäften. Gleichzeitig setzen sie verstärkt auf effizientere Abläufe und künstliche Intelligenz, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das zeigt eine Studie des Exportverbands Swiss Export und der Unternehmensberatung Kearney. 58 Prozent der befragten KMU bewerten ihre aktuelle Geschäftslage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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