Zürich - Am Devisenmarkt herrscht vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag eine gewisse Anspannung. Die Bewegung im US-Dollar hat sich nach den gewissen Turbulenzen durch die Zwischenwahlen wieder etwas beruhigt. Der Kurs des Euro ist leicht gesunken. Am frühen Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9145 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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