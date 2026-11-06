Die Allianz-Aktie befindet sich weiter auf Rekordkurs. Am Donnerstag gewann das DAX-Papier +1,46% auf 465,10 € und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Gleichzeitig kündigte der Versicherungskonzern einen interessanten strategischen Schritt an: Ab 2027 will die Allianz mit einem eigenen Syndikat am Londoner Versicherungsmarkt Lloyd's aktiv werden. Dort werden jährlich Versicherungsprämien von 57,9 Milliarden £ gezeichnet. Bei einem erwarteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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