Die Tesla-Aktie ist nach einem Tagesverlust von -10,77% auf 343,69 US$ eingebrochen. Damit wurde die letzte Unterstützung deutlich unterschritten und der Kurs fiel direkt zum nächsten Supportbereich. Kann hier eine Stabilisierung gelingen? Chartanalyse zu Tesla Die Tesla-Aktie ist dynamisch unter die Supportzone bei etwa 368,00 US$ gefallen und hat damit einen starken Abverkauf ausgelöst. Damit trifft der Kurs jedoch zwischen 324,00 und 343,00 US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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