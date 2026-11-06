Der gestrige Handelstag begann mit Rekordlaune und endete mit Ernüchterung. Der DAX erreichte im Verlauf ein neues Rekordhoch knapp unter 26.700 Punkten. Am Ende schloss er aber 0,43 Prozent tiefer bei 26.325,01 Zählern. Auslöser war ein Ausverkauf bei KI- und Chipwerten an der Wall Street, denn nach den US-Zwischenwahlen fürchten Anleger strengere Regeln für neue Rechenzentren. In der zweiten Reihe fiel der Rückschlag deutlicher aus. Der MDAX gab 0,92 Prozent auf 30.891,56 Punkte nach, der SDAX verlor 1,39 Prozent auf 18.012,80 Punkte. Der TecDAX hielt sich mit minus 0,40 Prozent auf 4.121,84 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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