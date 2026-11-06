Technologiemanager mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Ausbau globaler Go-to-Market-Organisationen wechselt zu Cloudflare und wird die nächste Wachstumsphase des Unternehmens leiten

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivität in der Cloud, hat Christian Smith zum President of Revenue ernannt. In dieser Funktion soll er die nächste Wachstumsphase des Unternehmens gestalten und dazu beitragen, den jährlich wiederkehrenden Umsatz auf mehr als 5 Mrd. US-Dollar zu steigern. Smith wird die weltweite Go-to-Market-Organisation von Cloudflare leiten, darunter den globalen Vertrieb und den Bereich Revenue Operations.

Christian Smith bringt mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in Unternehmen mit. Als Gründer, Führungskraft und Board-Berater hat er den globalen Vertrieb ausgebaut sowie die digitale Transformation und Cloud-Innovationen maßgeblich mitgestaltet. Bei Cisco verantwortete Smith das weltweite Geschäft von Splunk und führte den globalen Vertrieb, das Geschäft mit Vertragsverlängerungen, Sales Engineering sowie Partnerschaften und strategische Allianzen. Zuvor leitete er als Senior Vice President und Chief Revenue Officer bei Splunk die weltweite Go-to-Market-Organisation während einer der größten Geschäftsmodellumstellungen der Branche: vom Verkauf unbefristeter On-Premises-Lizenzen hin zu Cloud-Angeboten und wiederkehrenden Umsätzen. In seiner Amtszeit stieg der jährlich wiederkehrende Umsatz auf mehr als 4 Mrd. US-Dollar. Smith verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Go-to-Market-Strategien im Enterprise-Geschäft. Darüber hinaus war er maßgeblich an der Einführung des Unified Engagement Model beteiligt. Diese moderne, wertorientierte Vertriebsmethodik stellt Kundenbeziehungen, Geschäftsergebnisse, Partnernetzwerke und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit in den Mittelpunkt.

"Christian hat immer wieder bewiesen, dass er weltweite Go-to-Market-Organisationen auch in Phasen rasanten Wachstums mit klaren Strukturen, konsequenter Umsetzung und einem festen Blick auf die Kunden erfolgreich führen kann", so Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Er ist ebenso wie wir von den Zielen von Cloudflare überzeugt und sieht das enorme Potenzial für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Wir freuen uns, ihn in dieser nächsten Wachstumsphase an Bord zu haben."

"Ich bewundere seit Langem die Mission von Cloudflare, das hohe Innovationstempo und die herausragende Produktentwicklung, die Matthew, Michelle und ihr Team aufgebaut haben", erklärt Christian Smith, President of Revenue bei Cloudflare. "Das Marktpotenzial für Cloudflare ist enorm. Für mich ist es der perfekte Zeitpunkt, um bei Cloudflare einzusteigen. Gemeinsam mit unseren Teams und Kunden weltweit möchte ich das weitere Wachstum des Unternehmens gestalten und dazu beitragen, das Internet besser zu machen."

Smith folgt auf Mark Anderson, der bereits angekündigt hatte, seine Vollzeittätigkeit Ende 2026 zu beenden. Anderson bleibt Cloudflare bis Ende Dezember als Berater erhalten und unterstützt einen reibungslosen Führungswechsel. Anderson wurde 2019 in das Board of Directors von Cloudflare berufen und war von 2024 bis 2026 President of Revenue.

"Mark hat Cloudflare mehr als sechs Jahre lang maßgeblich mitgeprägt, zunächst als Mitglied unseres Board of Directors und später als President of Revenue", berichtet Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Ich danke Mark für seine Führungsarbeit und dafür, wie viel er für unser Team und unsere Kunden bewirkt hat. Wir freuen uns, dass er uns als Berater erhalten bleibt und einen reibungslosen Übergang unterstützt, während wir die nächste Wachstumsphase angehen."

Über Christian Smith

Zuletzt war Smith als Operating Partner bei Technology Crossover Ventures (TCV) tätig, wo er die Führungsteams wachstumsstarker Technologieunternehmen beriet. Zuvor verantwortete er als Senior Vice President und Chief Revenue Officer bei Splunk die globale Umsatzstrategie des Unternehmens bis zu dessen Übernahme durch Cisco. Smith verfügt über umfassende Erfahrung mit der Einführung und Skalierung von On-Premises- und SaaS-Lösungen. Dabei setzte er unterschiedliche Go-to-Market-Strategien erfolgreich um, vom Direktvertrieb über strategische Vertriebspartner bis hin zu produktgetriebenem Wachstum. Weitere Führungspositionen bekleidete er als CRO bei Nintex sowie bei Oracle, ATG und Daptiv. Derzeit ist Smith Mitglied der Boards von Atlassian (NASDAQ: TEAM) und Feedzai, berät das Board von Axonius und ist weiterhin als Executive Advisor für TCV tätig.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Unternehmen für Konnektivität in der Cloud. Es versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity-Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Arbeiten, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Angetrieben von einem der größten und am besten vernetzten Netzwerke der Welt blockiert Cloudflare für seine Kunden täglich Milliarden von Online-Bedrohungen. Millionen von Organisationen vertrauen darauf von den größten Marken über Unternehmer und kleine Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity-Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Aktuelle Internettrends und Analysen erhalten Sie unter radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "erwartet", "prüft", "plant", "geht davon aus", "beabsichtigt", "strebt an", "prognostiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "potenziell" oder "fortsetzt" oder die Verneinung dieser Wörter sowie andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Produkten und Technologien von Cloudflare, zur technologischen Entwicklung von Cloudflare, zu künftigen Betriebsergebnissen, zur Finanzlage, zum Geschäftsbetrieb, zu Wachstum, Initiativen, Strategien und künftigen Markttrends, zum Ziel von Cloudflare, organisch einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von 5 Mrd. US-Dollar zu erreichen, zu den Erwartungen von Cloudflare hinsichtlich des Führungswechsels auf der Position des President of Revenue sowie Äußerungen des CEO und anderer Mitglieder der Führungsebene von Cloudflare. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, unter anderem aufgrund der Risiken, die in den Einreichungen von Cloudflare bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) ausführlich dargelegt sind, darunter im Quartalsbericht von Cloudflare auf Form 10-Q, der am 5. November 2026 eingereicht wurde, sowie in weiteren Unterlagen, die Cloudflare gegebenenfalls von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

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Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

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