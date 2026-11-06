Auf den Rekord folgt der Kater. Während der Dax gestern kurzzeitig ein neues Allzeithoch erreichte, rollte am selben Tag an der Wall Street eine heftige Verkaufswelle über die Technologiewerte. Der Nasdaq 100 verlor 6,4 Prozent und damit so viel wie seit März 2020 nicht mehr. Der Halbleiterindex SOX brach um mehr als 12 Prozent ein. Für den Handelsstart in Frankfurt am Freitag, 6. November, zeichnen sich deshalb Gewinnmitnahmen ab, zumal der japanische Nikkei in der Nacht um mehr als 6 Prozent abrutschte. Dabei lohnt der Blick auf die Unternehmenszahlen. Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8) legt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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