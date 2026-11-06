München (ots) -- Freitag, 6. November 2026: "Glass" (20:15 Uhr)- Samstag, 7. November 2026: "Deep Impact" (20:15 Uhr)- Sonntag, 8. November 2026: "Begabt - Die Gleichung eines Lebens" (20:15 Uhr)Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI bieten am Wochenende eine Mischung aus Thriller, Katastrophenfilm und Familiendrama. Am Freitag treffen in "Glass" drei Männer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten aufeinander, bevor ein Bankraub in "Bank Job" ungeahnte Geheimnisse ans Licht bringt. Am Samstag droht ein Meteorit in "Deep Impact" die Erde zu zerstören, während in "Deep Blue Sea" genetisch veränderte Haie zur tödlichen Gefahr werden. Am Sonntag kämpft Chris Evans in "Begabt - Die Gleichung eines Lebens" um das Sorgerecht für seine hochbegabte Nichte.Freitag, 6. November 2026Der Freitagabend startet mit dem Action-Thriller "Glass" (20:15 Uhr), bei dem Regisseur M. Night Shyamalan die Geschichten seiner Filme "Unbreakable" und "Split" zusammenführt. Sicherheitsmann David Dunn (Bruce Willis) verfolgt den gefährlichen Kevin, auch bekannt als "Das Biest" (James McAvoy). Als die Männer in eine psychiatrische Einrichtung verwiesen werden, trifft Dunn zusätzlich auf seinen einstigen Widersacher Elijah Price (Samuel L. Jackson). Unter der Aufsicht von Dr. Ellie Staple (Sarah Paulson) nimmt die Therapie eine unheilvolle Wendung.Danach übernimmt Jason Statham in "Bank Job" (22:50 Uhr) die Rolle des Autoverkäufers Terry Leather. Im London der 1970er-Jahre lässt er sich zu einem Banküberfall an der Baker Street überreden. Doch im Tresorraum befinden sich neben Bargeld und Schmuck auch brisante Geheimnisse. Der Thriller von Roger Donaldson beruht auf einer wahren Begebenheit. Im Anschluss folgt "The Enforcer" (01:00 Uhr) mit Antonio Banderas und Kate Bosworth. Darin stellt sich der langjähriger Mafioso Cuda gegen seine Organisation, um die 15-jährige Billie zu retten.Samstag, 7. November 2026Am Samstagabend befindet sich ein Meteor in "Deep Impact" (20:15 Uhr) auf Kollisionskurs mit der Erde. Während ein Astronautenteam versucht, den Einschlag zu verhindern, bereitet die US-Regierung unter Präsident Beck (Morgan Freeman) Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung vor. Weitere Rollen des Katastrophenfilms übernehmen unter anderem Téa Leoni und Elijah Wood.In "Deep Blue Sea" (22:35 Uhr) manipuliert Dr. Susan McAlester (Saffron Burrows) das Erbgut von Haien, um ein Mittel gegen Alzheimer zu entwickeln. Als eines der Tiere entkommt, gerät die Lage außer Kontrolle. Danach ermitteln Ben Stiller und Owen Wilson in "Starsky & Hutch" (00:35 Uhr) als ungleiches Polizistenduo in einem Mordfall.Sonntag, 8. November 2026Vom Marvel-Superhelden zum fürsorglichen Onkel: Chris Evans spielt in "Begabt - Die Gleichung eines Lebens" (20:15 Uhr) den alleinstehenden Frank Adler, der seine mathematisch hochbegabte Nichte Mary (McKenna Grace) großzieht. Als deren Großmutter (Lindsay Duncan) eine spezielle Förderung durchsetzen möchte, entbrennt ein Sorgerechtsstreit.Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 6. November 2026, bis Sonntag, 8. November 2026, bei RTLZWEIWeitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6385310