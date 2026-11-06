Zürich - Auf die blaue Welle zur Wochenmitte folgt zum heutigen Wochenschluss dann die rote Welle. Tiefrote Vorgaben der Wall Street und aus Asien lassen auch den an sich defensiven Schweizer Aktienmarkt nicht kalt. In den USA ist der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 am Vortag so stark eingebrochen wie seit dem Corona-Crash im März 2020 nicht mehr. Für den Halbleiterindex SOX ging es sogar um mehr als 12 Prozent abwärts. Technologielastige Börsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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