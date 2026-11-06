Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG



06.11.2026 / 10:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.11.2026 Kursziel: 46,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicklas Frers

Q3-Update: Starker Auftragseingang hält an; Guidance bestätigt



PVA TePla hat die Zahlen für die ersten neun Monate 2026 vorgelegt. Während das Neunmonatsergebnis erwartungsgemäß von den bekannten H1-Sondereffekten und Vorbelastungen geprägt war, unterstreicht das dritte Quartal den operationalen Wendepunkt. Ein stark sequentiell verbessertes EBITDA, anhaltend hohe Auftragseingänge und die Bestätigung der Jahresprognose unterstreichen das intakte Fundament für das deutliche Wachstum in 2027.



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Auftragslage kratzt an Allzeithoch: Der Auftragseingang stieg in 9M/26 spürbar um 55,0% yoy auf 273,4 Mio. EUR (9M/25: 176,5 Mio. EUR), was einer Book-to-Bill-Ratio von 1,50 entspricht. Das Metrologie-Geschäft wuchs dynamisch um 76,0% yoy auf 148,4 Mio. EUR (Anteil: 54%) und profitierte von Qualifizierungen bei mittlerweile 5 Tier-1-Kunden in den Bereichen Memory und Logic. Um die anhaltend hohe Nachfrage zu bedienen, wird der Ausbau der Kapazitäten in Westhausen für Ultraschall-Inspektionssysteme (SAM) wie geplant bis Ende des Jahres betriebsbereit sein. Material Solutions legte um 36,0% yoy auf 125,0 Mio. EUR zu. Der Q3-Auftragseingang im Segment wurde dabei primär von Systemen für den Energiesektor getrieben. Zudem gelang im Bereich der Kristallzuchtanlagen für Indiumphosphid (InP) bereits der Gewinn eines zweiten Kunden, wenngleich dieser Markt erst ab 2027 spürbare Auftrags- und Umsatzrelevanz entfalten dürfte. Das Management betonte, dass der Q3-Auftragseingang (86,7 Mio. EUR) die eigenen Erwartungen übertroffen hat.



Umsatz- und Ergebnisentwicklung: Q3 zeigt eine deutliche sequentielle Erholung. Nach 9M/26 lag der Konzernumsatz mit EUR 181,8 Mio. leicht über Vorjahr (+3,7% yoy). Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum auf +12,3% yoy auf 62,7 Mio. EUR. Das 9M-EBITDA in Höhe von 10,4 Mio. EUR (Marge: 5,7%) spiegelte noch die schwache Auslastung sowie die H1-Sondereffekte (ca. EUR 5 Mio.) wider. Im Segment Material Solutions lag die EBITDA-Marge in 9M/26 mit 2,4% noch auf einem historisch niedrigen Niveau. Ursächlich hierfür war der Produktmix infolge verhaltener Auftragseingänge aus H1 2025, der die Auslastung belastete. Mit dem schrittweisen Abarbeiten dieser Altprojekte zeichnet sich nun eine Erholung der Marge ab. Metrology hingegen erreicht eine Q3-EBITDA-Marge von 22,6% (9M: 15,6%), was den steigenden Anteil hochprofitabler, vollautomatischer Systeme (76% des Umsatzes in der akustischen Metrology) unterstreicht. Im dritten Quartal zeigte sich konzernweit die erhoffte Minderung des Margendrucks. Die Bruttomarge stieg auf 30,8% (Q2: 28,1%) und die EBITDA-Marge erholte sich sequentiell deutlich auf 9,6%.



Guidance für 2026 bestätigt - Ausblick signalisiert deutlichen Wachstumssprung ab 2027: Das Management bestätigte die Jahresprognose (Umsatz: 255-275 Mio. EUR, EBITDA am unteren Ende der Spanne von 26-31 Mio. EUR). Um das EBITDA-Ziel zu erreichen, ist ein anspruchsvolles viertes Quartal erforderlich (benötigtes EBITDA: ca. 16 Mio. EUR). Das Management zeigte sich im Call zuversichtlich, diesen Zielwert zu erreichen, verwies hierbei auf den Terminplan für die verbleibenden Auslieferungen gegen Jahresende, flache OpEx-Aufwendungen sowie eine erwartete Erholung der Bruttomarge in den mittleren 30%-Bereich. Das primäre operative Risiko liegt derzeit in der fristgerechten Abwicklung im vierten Quartal. Während die PVA-Lieferketten (europäisch basiert) aktuell stabil sind, verlängern sich die Lieferzeiten marktweit leicht. Mit Blick über das laufende Jahr hinaus bildet das Rekord-Auftragspolster das Fundament für eine spürbare Beschleunigung des Umsatzwachstums und der Profitabilität ab dem Geschäftsjahr 2027.



Fazit: PVA TePla hat mit den Q3-Zahlen den operativen Wendepunkt wie prognostiziert vollzogen. Der Auftragsboom sichert bereits eine deutliche Wachstumsbeschleunigung für 2027 ab. Für das Erreichen der Guidance im laufenden Jahr kommt es nun rein auf die punktgenaue Abwicklung im vierten Quartal an. Wir bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung mit einem Kursziel von 46,00 EUR.







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