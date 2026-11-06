DJ PTA-News: SCI AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SCI AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Usingen (pta000/06.11.2026/10:00 UTC+1)

Der Aufsichtsratsvorsitzende Wilhelm Nachtigall hat der Gesellschaft die Niederlegung seines Aufsichtsratsmandates mit Ablauf des 28. Februar 2027 mitgeteilt. Ferner hat er den Aufsichtsratsvorsitz mit Ablauf des gestrigen Tages niedergelegt; zum neuen Vorsitzenden wurde einstimmig das Aufsichratsmitglied Christian Wolff und zu seinem Stellvertreter das Aufsichtsratsmitglied Markus Neumann gewählt.

Die Gesellschaft dankt Herrn Nachtigall für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit und wünscht ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute.

(Ende)

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November 06, 2026 04:00 ET (09:00 GMT)