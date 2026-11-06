FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 3985 (4205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2655 (2700) PENCE - 'OW' - BARCLAYS CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 475 (670) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 470 (450) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 170 (155) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CRODA PRICE TARGET TO 3800 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2290 (2230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 300 (270) PENCE - 'EW' - BARCLAYS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 15500 (15400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RS GROUP PRICE TARGET TO 900 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3685 (3385) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1700 (1535) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS NEXT 15 GROUP PRICE TARGET TO 475 (510) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2470 (2440) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2900 (3050) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES WPP PRICE TARGET TO 475 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HIKMA PHARMACEUTICALS PRICE TARGET TO 2000 (2050) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 355 (365) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASOS PRICE TARGET TO 490 (450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 1740 (1734) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HELIOS TOWERS TARGET TO 290 (285) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 470 (435) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RS GROUP PRICE TARGET TO 885 (850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5300 (5150) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2510 (2500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 17200 (17000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1450 (1500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 315 (300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 375 (557) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CRODA PRICE TARGET TO 4250 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3310 (3225) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1590 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS AVIVA TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 800 PENCE - UBS RAISES WPP PRICE TARGET TO 310 (250) PENCE - 'SELL'
- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER TARGET TO 580 (570) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 625 (526) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES AUTO TRADER TARGET TO 445 (440) PENCE - 'UNDERWEIGHT'
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