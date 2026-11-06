München (ots) -Die aktuelle Studie "Hello Kitty: Beyond Cute" von Sanrio zeigt: "Cute" ist längst mehr als ein Look. Dahinter steckt ein Gefühl von Verbundenheit, Freundlichkeit und Gemeinschaft."Cute" ist längst kein Nischentrend mehr. Das zeigt die europaweite Studie "Hello Kitty: Beyond Cute" von Sanrio, die gemeinsam mit OnePoll unter 10.000 Erwachsenen in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich durchgeführt wurde. Statt allein das Äußere zu beschreiben, wird "Cuteness" heute weit über das Erscheinungsbild hinaus verstanden und zunehmend mit zwischenmenschlichen Werten und Gemeinschaft verbunden. Mit 50,8 Prozent nimmt Deutschland den Wandel in der Bedeutung von "Cuteness" stärker wahr als jedes andere der untersuchten Länder.Hello Kitty, seit mehr als fünf Jahrzehnten eine globale Ikone, begeistert bis heute Menschen auf der ganzen Welt. Ihr anhaltender Erfolg zeigt, dass die Themen, für die sie steht, auch heute noch relevant sind. Seit 1974 verkörpert die von Sanrio geschaffene Figur die Werte Freundschaft, Freundlichkeit und Gemeinschaft.Genau das spiegelt auch die aktuelle Studie wider: Mehr als die Hälfte der Deutschen ist der Meinung, dass "Cute" heute eine andere Bedeutung hat als noch vor zehn Jahren. Dabei wird Niedlichkeit zunehmend als Ausdruck von positiven Gefühlen, Wertschätzung und zwischenmenschlicher Nähe verstanden. Besonders deutlich zeigt sich dieser Wandel bei jüngeren Menschen in Deutschland: In der Gen Z teilen fast zwei Drittel der Befragten dieses Verständnis. Die Studie legt nahe, dass gerade solche Augenblicke dazu beitragen können, positive Gefühle zu fördern und ein stärkeres Gefühl der Verbundenheit entstehen zu lassen. So geben 81 Prozent der deutschen Befragten an, dass niedliche Momente ihr Gefühl der Verbundenheit stärken.Die Studie zeigt zudem, dass "Cute" heute weit über soziale Medien hinauswirkt. Rund zwei Drittel der Deutschen teilen regelmäßig Inhalte, die sie niedlich finden. Was online beginnt, kann dabei auch im echten Leben Verbindungen schaffen und neue Begegnungen ermöglichen. Tatsächlich berichten 37 Prozent der deutschen Befragten, dass aus einem Online-Kontakt bereits ein persönliches Treffen entstanden ist.Ein Blick über die Landesgrenzen hinaus zeigt, dass sich das Verständnis von "Cute" europaweit verändert. Während in Italien vor allem Freundlichkeit und Fürsorge mit Niedlichkeit verbunden werden und in Spanien Offenheit und Lebensfreude im Vordergrund stehen, nimmt Deutschland eine besondere Rolle ein: In keinem der untersuchten Länder wird der Bedeutungswandel von "Cuteness" so stark wahrgenommen (51 %). Im Vereinigten Königreich wird "Cute" hingegen weiterhin häufiger mit dem äußeren Erscheinungsbild assoziiert. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich Niedlichkeit in vielen Teilen Europas zunehmend von einer rein ästhetischen Eigenschaft zu einem Ausdruck von Werten und zwischenmenschlichen Erfahrungen entwickelt.Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, warum Hello Kitty auch heute noch für viele Menschen relevant ist."Bei Sanrio war Hello Kitty schon immer mehr als nur eine Figur. Sie ist Botschafterin eines Lebensgefühls, das auf Freundlichkeit und Gemeinschaft basiert und uns daran erinnert, dass selbst die kleinsten Gesten bedeutungsvolle Verbindungen schaffen können", sagt Silvia Figini, Chief Operating Officer von Sanrio (EMEA, Indien und Ozeanien) sowie von Mr. Men Worldwide. "Diese Studie bestätigt, was wir schon immer geglaubt haben: 'Cute' ist eine Sprache der Verbundenheit. Mit "Hello Kitty: Beyond Cute machen wir diese Überzeugung erlebbar und geben Menschen die Möglichkeit, sie selbst zu erfahren. Denn Hello Kitty ist nicht nur eine Ikone, sondern steht für eine Haltung zum Leben: präsenter, verbundener und menschlicher zu sein."Mit "Hello Kitty: Beyond Cute" macht Sanrio diese Philosophie erlebbar und zeigt, dass "Cute" im tiefsten Sinne des Wortes schon immer eine besondere Kraft besaß. Hello Kitty ist dabei ihre authentischste Stimme.***Hinweis für die RedaktionDie Studie wurde von Sanrio in Auftrag gegeben und von OnePoll als Online-Befragung (CAWI) durchgeführt. Befragt wurden jeweils 2.000 Erwachsene in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich im Zeitraum von Ende September bis zum 19. Oktober 2026. Die im Text genannten Gesamtwerte entsprechen den einfachen Durchschnittswerten der fünf Länder. Sprecher:innenzitate sowie Angaben zur Stichprobe sollten vor der Veröffentlichung mit dem Kunden abgestimmt werden.ÜBER SANRIOSanrio ist eine globale Lifestyle-Marke, die vor allem für Hello Kitty bekannt ist, die 1974 geschaffen wurde, und viele andere beliebte Charaktermarken wie My Melody, Kuromi, LittleTwinStars, Cinnamoroll, Pompompurin, Gudetama, Aggretsuko, Chococat, Bad Badtz-Maru und Kerokerokeroppi beheimatet. Sanrio wurde mit der Philosophie gegründet, dass ein kleines Geschenk Menschen jeden Alters Freude und Freundschaft bringen kann. Seit 1960 dient diese Philosophie als Inspiration für hochwertige Produkte, Dienstleistungen und Aktivitäten, die die Kommunikation fördern und einzigartige Kundenerlebnisse auf der ganzen Welt inspirieren. Heute erstreckt sich das Geschäft von Sanrio mit mehreren Content-Serien, Gaming-Angeboten und Themenparks auch auf die Unterhaltungsindustrie. Sanrio verfügt über eine umfangreiche Produktpalette, die in über 130 Ländern erhältlich ist. Sanrio möchte mit seiner Vision "One World, Connecting Smiles" allen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.Pressekontakt:Ketchum GmbHAnsprechpartnerin: Stefanie NotterE-Mail: stefanie.notter@omc.comOriginal-Content von: Sanrio GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181410/6385514