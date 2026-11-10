Köln/Wesseling (ots) -Kultiger Hello-Kitty-Style trifft auf bewährten Periodenschutz von Taynie - und bringt mehr Farbe, Leichtigkeit und Persönlichkeit in die Periode.Hello Kitty trifft auf Periodenunterwäsche: Die deutsche Marke Taynie bringt gemeinsam mit der weltweit bekannten Kultfigur eine Limited Edition für Teens und Erwachsene heraus. Die Hello Kitty x Taynie Kollektion umfasst drei Periodenslip-Modelle - Teen Slip, Brazilian und Highwaist extra stark. Sie verbindet den unverwechselbar kultigen Hello-Kitty-Look mit der bewährten Funktionalität der mehrfach ausgezeichneten Taynie Periodenunterwäsche.Unter dem Motto "Deine Periode. Dein Style. Hello Kitty." macht die Kollektion aus Periodenschutz ein Produkt, das nicht nur zuverlässig funktioniert, sondern auch Spaß machen darf."Hello Kitty bringt sofort etwas Positives und Leichtes - genau das hat uns an der Zusammenarbeit begeistert. Die Periode gehört zum Leben. Warum sollte das Produkt, das unsere Konsumentinnen dabei begleitet, nicht auch Persönlichkeit haben und Freude machen?", sagt René Müller, Geschäftsführer von Taynie.Die Hello Kitty x Taynie Limited Edition umfasst 3 ganz unterschiedlich Periodenslips. Der Teen Slip bietet jüngeren Trägerinnen einen unkomplizierten Einstieg in Periodenunterwäsche. Brazilian und Highwaist bringen Hello Kitty in unterschiedlichen Styles für erwachsene Fans. Denn jede Periode ist individuell - und genauso individuell darf Periodenunterwäsche sein.Immer mehr Verbraucherinnen setzen auf wiederverwendbaren Periodenschutz: Der Umsatz mit Periodenunterwäsche ist in Deutschland innerhalb eines Jahres um 39 Prozent gestiegen. (Quelle: YouGov Shopper Panel, 2025).Wenn Female Health Teil der Popkultur wirdMenstruation, Zyklusgesundheit oder Endometriose finden heute zunehmend ihren Platz in öffentlichen Gesprächen. Female Health wird sichtbarer und selbstverständlicher - und damit verändern sich auch die Produkte rund um die Periode.Genau hier setzt Hello Kitty x Taynie an: Eine Kultfigur, die Generationen verbindet, trifft auf eine Produktkategorie, die sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt hat. Eine Periodenunterwäsche mit Hello Kitty darf Lieblingswäsche sein, mit in die Sporttasche kommen und ganz selbstverständlich zum Alltag gehören.Kultiger Hello-Kitty-Style trifft auf bewährte Taynie PerformanceHinter den Designs der Limited Edition steckt die bewährte Taynie Technologie. Je nach Modell sind die Periodenslips für unterschiedliche Saugstärken und Bedürfnisse konzipiert.Die Hello Kitty Highwaist extra stark beispielsweise nimmt Flüssigkeit entsprechend etwa 3,5 Tampons beziehungsweise rund zwei Binden auf und eignet sich damit für mittelstarke bis starke Periodentage.Die mehrlagige Ultra-Dry-Technologie leitet Flüssigkeit schnell von der Oberfläche in das saugstarke Innere und unterstützt ein angenehm trockenes Tragegefühl. Die Periodenunterwäsche ist bei 60 °C waschbar und kommt ohne zugesetzte antibakteriell wirkende Biozide wie Silberionen oder Zinkpyrithion aus.So verbindet die Kollektion das, worum es bei moderner Periodenunterwäsche geht: sich wohlfühlen, sich sicher fühlen und sich selbst treu bleiben.Die Hello Kitty x Taynie Limited EditionHello Kitty Taynie BrazilianFemininer, knapp geschnittener Periodenslip für alle, die auch während ihrer Tage ihren bevorzugten Unterwäsche-Style tragen möchten.Hello Kitty Taynie Teen SlipBequeme Periodenunterwäsche für jüngere Trägerinnen - unkompliziert, alltagstauglich und mit Hello Kitty als besonderem Design-Highlight.Hello Kitty Taynie Highwaist extra starkHoch geschnittene Periodenunterwäsche mit extra starker Saugkraft für mittelstarke bis starke Periodentage.Hello Kitty Taynie Tennissocken Himmlisch weiche Tennissocken bringen den ikonischen Hello-Kitty-Style als kultiges Accessoire an die Füße und verbinden verspieltes Design mit angenehmem Tragekomfort.VerfügbarkeitDie Hello Kitty x Taynie Limited Edition ist ab dem 12. November 2026 erhältlich. Die Kollektion gibt es im Taynie Onlineshop unter www.taynie.de sowie auf gängigen Marktplätzen, darunter Amazon, OTTO und Avocadostore.Über TaynieTaynie ist Testsieger 2026 (Stern, Brigitte) und eine mehrfach ausgezeichnete deutsche Marke für wiederverwendbare Periodenunterwäsche. Sie steht für einen modernen, selbstbestimmten und positiven Umgang mit Menstruation.Das Ziel: Periodenschutz zu entwickeln, der sich selbstverständlich in den Alltag integriert - funktional, bequem und mit dem Tragegefühl hochwertiger Unterwäsche.Mehr Auswahl für die Periode - weniger Einweg im AlltagPeriodenunterwäsche erweitert die Auswahl an Periodenprodukten um eine wiederverwendbare Alternative und kann allein oder ergänzend zu Tampons und Binden getragen werden. Je nach Blutungsstärke, Alltag und persönlichen Vorlieben können Trägerinnen so selbst entscheiden, welcher Periodenschutz für sie am besten passt.Taynie Periodenslips werden gewaschen und immer wieder getragen und können bei richtiger Pflege bis zu fünf Jahre begleiten. Dadurch kann der Verbrauch von Einwegprodukten reduziert und die eigene Periode nachhaltiger gestaltet werden. Rund 10.000 Einweg-Menstruationsprodukte verbraucht ein Mensch im Laufe seines Lebens. Wiederverwendbare Alternativen wie Periodenunterwäsche können den damit verbundenen Ressourcen- und Abfallverbrauch deutlich reduzieren. (Quelle: WHO; UNEP Life Cycle Initiative)Die Taynie Periodenunterwäsche ist PFAS-frei und vegan; die verwendeten Materialien sind nach OEKO-TEX STANDARD 100 auf gesundheitlich bedenkliche Substanzen geprüft.Mit Größen von 3XS bis 11XL und eigens entwickelten Einzelschnitten statt zusammengefasster Doppelgrößen bietet Taynie Periodenunterwäsche für unterschiedliche Körper, Lebensphasen und Bedürfnisse.Female Health sichtbarer und Periodenprodukte zugänglicher zu machen, gehört für Taynie auch über die eigenen Produkte hinaus dazu. Das Unternehmen engagiert sich gegen Periodenarmut und ist unter anderem Partner im Pilotprojekt "Menstruationsgesundheit" des Gesundheitsreferats der Stadt München.PresseinformationenHochauflösendes Bildmaterial DOWNLOAD LINK (https://drive.google.com/drive/folders/1yZ3206VquN6is9UivoMEPySfXgz3JLDC?usp=drive_link)Pressekontakt:PressekontaktSabina Bauer, Head of Marketings.bauer@taynie.de0160/97934236www.taynie.deOriginal-Content von: Taynie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183854/6387387