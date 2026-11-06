Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist zum Wochenschluss zwar tiefrot. Im Vergleich zum Ausverkauf an der Wall Street am Vortag oder in Asien kommt der hiesige Markt ebenso wie die meisten europäischen Börsenplätze aber glimpflich davon. In den USA etwa hat der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 am Vortag den stärksten Kurseinbruch seit dem Corona-Crash im März 2020 erlebt. «Investoren strömten alle gleichzeitig zum Ausgang», fasst eine Händlerin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab