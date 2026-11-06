Zürich - Wirklich grosse Bewegungen sind zum Wochenschluss am Devisenmarkt nicht auszumachen. Generell präsentiert sich aber der US-Dollar nach den Midterm-Turbulenzen etwas fester. So notiert etwa das Dollar/Franken-Paar aktuell bei 0,8182 (Morgen: 0,8170). Auch zum Euro gewinnt der Greenback leicht hinzu. Hier werden aktuell Kurse von 1,1173 nach 1,1193 am frühen Morgen gestellt. Das Euro/Franken-Paar tritt mit 0,9142 mehr oder weniger auf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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