Der US-Technologiesektor erlebt einen massiven Rückschlag: Der Nasdaq Composite ist am Donnerstag um 5,5 Prozent eingebrochen und nähert sich damit weiter dem Korrekturbereich. Auslöser sind wachsende Sorgen über die Zukunft milliardenschwerer Rechenzentrumsinvestitionen und die politische Regulierung der Infrastruktur für künstliche Intelligenz. In einer solchen Marktphase rückt eine alte Börsenweisheit von Warren Buffett wieder in den Mittelpunkt: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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