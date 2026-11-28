Eine Ära an der Wall Street ist zu Ende gegangen: Warren Buffett hat das Ruder abgegeben. Und Greg Abel führt nun als CEO die Geschicke von Berkshire Hathaway. Anleger fragten sich jahrelang, ob der Mischkonzern aus Omaha ohne sein legendäres Aushängeschild noch dieselbe Anziehungskraft besitzt. Die Antwort lautet: Ja! Vielleicht sogar mehr denn je. Gerade in Zeiten, in denen die Märkte nervös werden und eine schwere Korrektur droht, spielt Berkshire ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer