Billigeres Kerosin stimmt Barclays bei Europas Fluggesellschaften freundlicher. Lufthansa-Papiere gewinnen fast drei Prozent und stemmen sich so gegen einen schwachen DAX. Air France-KLM legen sogar gut sieben Prozent zu.Der Ölpreisrutsch nach den US-Zwischenwahlen erreicht die Luftfahrtbranche. Nachdem Barclays seine Sicht auf Europas Fluggesellschaften aufgehellt hat, legt die Lufthansa-Aktie gegen den schwachen Gesamtmarkt um 2,8 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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