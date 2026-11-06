Suzano (B3: SUZB3 NYSE: SUZ), der weltweit größte Zellstoffhersteller, gibt seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 (3Q26) bekannt, in denen erstmals auch Arbex berücksichtigt ist, das im Juli dieses Jahres gegründete Joint Venture zwischen Suzano und Kimberly-Clark. Vor allem aufgrund der Einbeziehung des Beitrags von Arbex verzeichnete Suzano einen Nettoumsatz von 16,5 Milliarden BRL, was einem Anstieg von 36 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und einen neuen Quartalsrekord in der 102-jährigen Unternehmensgeschichte darstellt.

Das bereinigte EBITDA belief sich im 3Q26 auf 5,7 Milliarden R$, was einem Anstieg von 9 auf vergleichbarer Basis entspricht. Der operative Cashflow erreichte 3,8 Mrd. R$, was einem Anstieg von 12 entspricht. Der Jahresüberschuss belief sich auf 2,1 Mrd. R$.

Wie nach Abschluss der Transaktion mit Kimberly-Clark angekündigt, hält Suzano eine Beteiligung von 51 an Arbex und wird daher den Jahresabschluss des Joint Ventures ab diesem Quartal vollständig konsolidieren.1

"Dieses Quartal markiert den Beginn einer neuen Phase für Suzano. Mit Arbex sind wir nun sowohl geografisch als auch hinsichtlich unseres Produktportfolios breiter aufgestellt. Diese Ausgewogenheit, kombiniert mit unserem anhaltenden Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit, stärkt Suzano weiter und festigt unsere langfristige Positionierung. Unsere Priorität bleibt es, unsere Strategie diszipliniert umzusetzen und die sich bietenden Chancen in nachhaltigen Wert für unsere Stakeholder umzuwandeln", sagte Beto Abreu, CEO von Suzano.

Im Laufe des Quartals verkaufte Suzano 3,2 Millionen Tonnen Zellstoff. Im Segment Papier und Verpackung belief sich der Absatz auf insgesamt 374.000 Tonnen. Der Geschäftsbereich Konsumgüter, der nun neben den Aktivitäten von Suzano in Brasilien auch den Umsatz von Arbex umfasst, verkaufte im Berichtszeitraum 299.000 Tonnen2

Mit Arbex baut Suzano seine internationale Präsenz aus und diversifiziert seine Umsatzbasis. Im 3. Quartal 26 verzeichnete der Geschäftsbereich Konsumgüter einen Nettoumsatz von 5,0 Mrd. R$, wovon 4,2 Mrd. R$ auf Umsätze in internationalen Märkten entfallen, ein bereinigtes EBITDA von 803 Mio. R$ sowie einen operativen Cashflow von 609 Mio. R$.

Verschuldungsgrad

Der Nettoverschuldungsgrad von Suzano in US-Dollar lag zum Quartalsende bei dem 3,7-Fachen. Dies ist auf den Erwerb einer 51-prozentigen Beteiligung an dem neuen Unternehmen im Wert von 1,3 Mrd. USD, die vollständige Konsolidierung der Nettoverschuldung von Arbex sowie die Einbeziehung des von Arbex erwirtschafteten bereinigten EBITDA für lediglich drei Monate in die Ergebnisse des 3. Quartals 2026 zurückzuführen. Würde man jedoch das pro-forma-bereinigte EBITDA von Arbex für die letzten 12 Monate in das bereinigte EBITDA von Suzano einbeziehen, hätte das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA zum Quartalsende bei 3,4 gelegen.

Die Kennzahlen zur Nettoverschuldung von Suzano werden die Ergebnisse des Joint Ventures erst zum Ende des zweiten Quartals 2027 vollständig widerspiegeln, da die Berechnung der Verschuldungsquote das kumulierte bereinigte EBITDA von Arbex für jedes Quartal schrittweise einbezieht.

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1 Die von Kimberly-Clark gehaltene Beteiligung von 49 wird in den Ergebnissen von Suzano gegebenenfalls als Minderheitsanteile ausgewiesen. 2 Suzano kündigt zudem im Zuge der Konsolidierung von Arbex eine neue Berichtsstruktur und einen neuen Rahmen für die Offenlegung an. Suzano wird seine Berichterstattung von den beiden bestehenden Geschäftsbereichen "Zellstoff" sowie "Papier und Verpackung" auf drei Geschäftsbereiche ausweiten, nämlich "Zellstoff", "Konsumgüter" sowie "Papier und Verpackung". Der neue Geschäftsbereich "Konsumgüter" stellt Produkte wie Toilettenpapier, Servietten und wiederverwendbare Tücher her, die zuvor im Geschäftsbereich "Papier und Verpackung" enthalten waren, und wird auch den Beitrag von Arbex umfassen. Der Geschäftsbereich "Papier und Verpackung" berichtet nun ausschließlich über die Ergebnisse der Geschäftsfelder Karton, Druck-, Schreib- und Spezialpapiere, zu denen auch Papiere für die Herstellung von Bechern und Trinkhalmen gehören.

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