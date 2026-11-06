New York - Nach dem Ausverkauf der Technologiewerte am Vortag dürfte sich der Nasdaq 100 zunächst etwas erholen. Der Broker IG taxierte den technologielastigen Index rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Freitag 1,4 Prozent höher auf 27.006 Punkte. Am Donnerstag hatte die Furcht vor einer womöglich schärferen Regulierung rund um Künstliche Intelligenz (KI) nach dem Wahlerfolg der Demokraten in den USA die Anleger in die Flucht geschlagen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab