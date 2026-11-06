Kurzfilm begleitet Verbraucher in drei Ländern, deren Geschichten die Kraft von finanzieller Inklusion, Innovation und Resilienz zeigen

Wichtigste Punkte:

Der neue Film von Experian dokumentiert die Erfahrungen von fünf Menschen aus den USA, Brasilien und dem Vereinigten Königreich und veranschaulicht, wie sich der Zugang zu Finanzdienstleistungen und zu Chancen auswirkt.

Der Dokumentarfilm beleuchtet Beispiele aus den Bereichen Schuldenerlass, Finanzbildung, Stärkung der Kreditwürdigkeit und Innovationen im Gesundheitswesen.

Die Geschichten veranschaulichen, wie Menschen dank der Produkte, Dienstleistungen und sozialen Innovationen von Experian Herausforderungen meistern sowie persönliche und finanzielle Ziele verfolgen können.

Jahrelang träumte Almir davon, seine Enkelin in den USA kennenzulernen. Doch offene Schulden hielten ihn davon ab. Im tausende Kilometer entfernten Arizona sah sich Elizabeth nach einer gesundheitlichen Krise mit steigenden Arztkosten konfrontiert. In London arbeitete Rochelle daran, die Kontrolle über ihre Finanzen zurückzugewinnen, während sie sich um Familienangehörige kümmerte. Ihre Geschichten und andere Beispiele stehen im Mittelpunkt von RECLAIM: Stories of Passion and Perseverance (Geschichten von Leidenschaft und Durchhaltevermögen), einem neuen Dokumentarfilm des globalen Technologie- und Datenunternehmens Experian. Darin wird untersucht, wie der Zugang zu finanziellen Ressourcen, Technologien und Unterstützung Menschen helfen kann, Hindernisse zu überwinden und neue Chancen zu nutzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261105831810/de/

Behind-the-scenes photo from the filming of RECLAIM: Stories of Passion and Perseverance, an Experian documentary. Brody Frye, who received care from The MetroHealth System in Cleveland, Ohio, is featured in the film's story about healthcare innovation and the patient experience. RECLAIM highlights experiences with debt relief, medical expenses, financial education and healthcare innovation, showing how access to tools and support can help people move toward a stronger financial future.

RECLAIM schildert in fünf Geschichten aus den USA, Brasilien und dem Vereinigten Königreich, wie sich Einzelnen und Familien durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen, Innovationen und Partnerschaften mit Gemeinschaften bedeutsame Chancen eröffnen. Inspiriert von Experians Mission, allen Menschen finanzielle Handlungsfähigkeit zu ermöglichen, porträtiert der vom Sustainability-Team des Unternehmens produzierte Film Menschen, deren Leben durch Produkte, Dienstleistungen und innovative soziale Initiativen positiv beeinflusst wurde, indem der Zugang zu finanzieller Unterstützung erleichtert und ihre finanzielle Gesundheit verbessert wurde.

Neuanfang nach finanziellen Schwierigkeiten

Almir und Simone in Brasilien hatten jeweils mit einem Schuldenberg zu kämpfen, der ihre Möglichkeiten und Zukunftspläne einschränkte. Durch Umschuldung und finanzielle Bildungsangebote gelang es beiden, ihre finanzielle Situation zu verbessern und auf neue Ziele hinzuarbeiten. So konnte Almir seine Familie im Ausland wiedersehen, während Simone in ihr eigenes Unternehmen und eine sichere finanzielle Zukunft investieren konnte.

Einen Weg aus der Schuldenfalle nach hohen Krankheitskosten finden

Elizabeth in Tucson, Arizona, sah sich nach schwerwiegenden gesundheitlichen Komplikationen mit steigenden Arztkosten konfrontiert. Ihre Geschichte verdeutlicht, welche Schwierigkeiten unerwartete Gesundheitskosten verursachen können und wie wichtig Unterstützung, Aufklärung und Zugang zu Ressourcen sind, um Menschen dabei zu helfen, ihre finanzielle Stabilität zurückzugewinnen.

Mehr Sicherheit durch finanzielle Ressourcen

Rochelle in London war bestrebt, ihre finanzielle Lage besser zu verstehen und zu handhaben, während sie Verantwortung als Pflegekraft trug. Ihre Geschichte zeigt, wie sich der Zugang zu Informationen und digitalen Finanztools auf die finanzielle Gesundheit und Zukunft von Menschen auswirkt.

Patienten im Mittelpunkt

In Cleveland, Ohio, erlebten Patienten, die sich von lebensverändernden Verletzungen erholten, aus erster Hand, wie sich die Verwaltung im Gesundheitswesen durch Technologie vereinfachen lässt. Durch Lösungen zur Prozessoptimierung steht Gesundheitseinrichtungen mehr Zeit zur Verfügung, um ihre Aufmerksamkeit auf die Pflege und Behandlung zu richten und die Erfahrungen der Patienten zu verbessern.

"Bei Experian sind wir bestrebt, Verbrauchern, Kunden und Gemeinschaften Chancen zu bieten, die ihnen zum Erfolg verhelfen", so Abigail Lovell, Chief Sustainability Officer von Experian. "Diese Geschichten erwecken unseren Unternehmenszweck zum Leben, indem sie zeigen, wie sich der Zugang zu Finanzdienstleistungen, Innovationen und Informationen konkret auf das Leben von Menschen auswirkt, die Herausforderungen meistern und ihre Ziele erreichen wollen."

Jede dieser persönlichen Geschichten verdeutlicht eine übergeordnete Erkenntnis: Wenn Menschen Zugang zu den richtigen Hilfsmitteln, Informationen und Chancen haben, sind sie besser aufgestellt, ihre Ziele zu erreichen und sich eine sichere Zukunft aufzubauen.

RECLAIM: Stories of Passion and Perseverance können Sie hier ansehen.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen weltweit neue Perspektiven eröffnet. Mithilfe einer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software tragen wir dazu bei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und detailliertere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen. Zudem helfen wir Millionen von Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue, fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als an der Londoner Börse (EXPN) notiertes Unternehmen im FTSE 100 Index beschäftigen wir 25.200 Mitarbeiter in 33 Ländern. Unser Hauptsitz befindet sich in Dublin, Irland. Erfahren Sie mehr unter experianplc.com.

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