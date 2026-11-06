Stabilus hat ein starkes vorläufiges viertes Quartal vorgelegt: Umsatz und bereinigtes EBIT übertrafen den Konsens um 13 % bzw. 32 %. Eine nicht zahlungswirksame Goodwill-Abschreibung in Höhe von 67 Mio. EUR in der Region Americas drückte jedoch das berichtete EBIT für das Geschäftsjahr 2026 auf 63,7 Mio. EUR. Ohne diese Belastung lag das EBIT mit 131 Mio. EUR nahezu exakt auf dem Niveau unserer bisherigen Prognose. Zudem hat das Management das Umsatzziel für 2030 von 2,0 Mrd. EUR auf 1,5 Mrd. EUR gesenkt, was unsere seit Längerem bestehenden Bedenken hinsichtlich der Wachstumsperspektiven bestätigt. Nach dem starken vierten Quartal nehmen wir eine Feinjustierung unserer kurzfristigen Schätzungen vor, senken jedoch unsere langfristigen Annahmen, da strukturelle Gegenwinde im Automobilsektor das Erholungspotenzial weiterhin begrenzen. Folglich reduzieren wir unser Kursziel auf 15,00 EUR (zuvor: 17,80 EUR) und stufen die Aktie auf HALTEN (zuvor: KAUFEN) herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stabilus-se
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