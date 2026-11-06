Mit diesem Ergebnis hatte an der Wall Street kaum jemand gerechnet: Der US-Impfstoffhersteller Moderna meldet überraschend einen Millionengewinn und lässt die Erwartungen der Analysten weit hinter sich. Gleichzeitig hebt das Unternehmen seine Umsatzprognose kräftig an und sorgt damit für einen Kurssprung. Doch die eigentliche Hoffnung für Anleger könnte in einem völlig anderen Geschäft liegen.Aus Millionenverlust wird Gewinn Moderna hat im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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