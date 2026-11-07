IDC MarketScape würdigt Experian für seine Stärken in den Bereichen firmeneigene Datenbasis, integrierte Koordination und Flexibilität bei der Bereitstellung

Übersicht der wichtigsten Punkte

Experian als "Leader" ausgezeichnet: IDC MarketScape stuft Experian in seiner Anbieterbewertung 2026 für weltweite Anbieter von Decision-Intelligence-Plattformen als "Leader" ein.

IDC MarketScape stuft Experian in seiner Anbieterbewertung 2026 für weltweite Anbieter von Decision-Intelligence-Plattformen als "Leader" ein. Daten und Entscheidungsfindung in großem Maßstab: Die Experian Ascend Platform vereint firmeneigene Daten, Analysen, Entscheidungsfindung, Betrugserkennung, Identitätsprüfung und Modellmanagement und wird zur täglichen Verarbeitung von Millionen von Transaktionen eingesetzt.

Die Experian Ascend Platform vereint firmeneigene Daten, Analysen, Entscheidungsfindung, Betrugserkennung, Identitätsprüfung und Modellmanagement und wird zur täglichen Verarbeitung von Millionen von Transaktionen eingesetzt. Agentenbasierte KI-Orchestrierung und -Steuerung: Das Experian Agent Operating System bietet eine bewährte agentenbasierte KI-Ebene innerhalb der Experian Ascend Platform, die Unternehmen dabei unterstützt, KI unter Wahrung von Erklärbarkeit, Nachvollziehbarkeit und menschlicher Aufsicht zu skalieren.

Experian gab heute bekannt, dass das Unternehmen im IDC MarketScape: Worldwide Decision Intelligence Platforms 2026 Vendor Assessment (Doc US54118426, September 2026) als "Leader" ausgezeichnet wurde. In dieser Studie werden Anbieter bewertet, die Unternehmen dabei unterstützen, immer komplexere Entscheidungen zu konzipieren, zu entwickeln und zu koordinieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261106413617/de/

IDC MarketScape positions Experian as a Leader in its 2026 vendor assessment of worldwide decision intelligence platform providers.

"Da Unternehmen KI zunehmend in Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen einbeziehen, gewinnt die Kombination aus vertrauenswürdigen Daten, fortschrittlichen Analysen und einer soliden Governance immer mehr an Bedeutung", sagte Keith Little, Präsident von Experian Software Solutions. "Experian vereint diese Funktionen mit den Bereichen Entscheidungsfindung, Betrugsbekämpfung und Identitätsmanagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, bessere Entscheidungen schneller und mit größerer Sicherheit zu treffen."

Die Experian Ascend-Plattform bietet eine einheitliche Umgebung für Analysen und Entscheidungsunterstützung, die Unternehmen dabei hilft, Erkenntnisse zu gewinnen und Arbeitsabläufe zu optimieren, um Risiken einzuschätzen, Modelle einzuführen und zu verwalten, Kreditentscheidungen zu automatisieren, Betrugsfälle aufzudecken und Identitäten zu überprüfen.

Der IDC MarketScape erkennt drei wesentliche Stärken von Experian: seine firmeneigene Datenbasis, die Kredit-, Identitäts- und alternative Daten umfasst; eine integrierte Orchestrierung, die Entscheidungsfindung, Betrugsbewertung, Identitätsprüfung und Modellmanagement in einer einzigen Architektur vereint; sowie flexible Bereitstellungsoptionen, die es Kunden ermöglichen, eine Betriebsumgebung zu wählen, die auf ihre Infrastruktur und ihre Compliance-Anforderungen abgestimmt ist.

"Die Position von Experian als 'Leader' spiegelt die Stärke seiner Datenbasis und seine Fähigkeit wider, Unternehmen bei der Ausweitung ihrer Entscheidungsprozesse zu unterstützen", sagte Megha Kumar, Research Vice President, Analytics and AI, bei IDC. "Für regulierte Organisationen ist es wichtig, die Entscheidungsfindung zu skalieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Entscheidungen nachvollziehbar und überprüfbar bleiben und einer menschlichen Kontrolle unterliegen."

Förderung vertrauenswürdiger KI für Entscheidungen mit weitreichenden Folgen

Entscheidungsintelligenz-Plattformen kombinieren zunehmend regelbasierte Entscheidungsfindung mit maschinellem Lernen und generativer KI. In regulierten Anwendungsfällen kann die deterministische Entscheidungsfindung weiterhin im Mittelpunkt stehen, während generative oder agentenbasierte KI den Entscheidungsprozess insgesamt unterstützt.

Experian investiert weiterhin in die Experian Ascend-Plattform für das Zeitalter der agentenbasierten KI, zuletzt durch sein "Agent Operating System", das die Zusammenarbeit von KI-Agenten von Experian, Kunden und Partnern in den Bereichen Kreditvergabe, Betrugsbekämpfung, Identitätsmanagement und Governance innerhalb und zwischen den Workflows von Experian koordiniert. Es bietet Kontrollmechanismen, Nachvollziehbarkeit und menschliche Aufsicht, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI sicher zu skalieren.

"Experian verbindet zuverlässige Daten und fundiertes Fachwissen mit Analysen und Entscheidungsfindung, um KI nützlicher und umsetzbarer zu machen", sagte Little. "Mit unserem in Ascend integrierten Agent Operating System schaffen wir die Grundlage dafür, dass Finanzinstitute den Schritt von KI-Experimenten hin zu vertrauenswürdiger KI in großem Maßstab vollziehen können und dabei gleichzeitig die Governance und Transparenz gewährleisten, die für Entscheidungen mit weitreichenden Folgen unerlässlich sind."

Klicken Sie hier, um mehr über die Experian Ascend Platform zu erfahren.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Modell zur Anbieterbewertung soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das Framework bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über Experian

Experian ist ein globales Unternehmen für Datenverarbeitung und Technologie. Es bietet Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten. Wir entdecken und verhindern Betrug, vereinfachen Gesundheitsdienstleistungen, bieten Lösungen für digitales Marketing und liefern tiefe Einblicke in die Automobilindustrie und das dank einer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software.

Außerdem unterstützen wir Millionen von Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue, fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als an der Londoner Börse (EXPN) notiertes Unternehmen im FTSE 100 Index beschäftigen wir 25.200 Mitarbeiter in 33 Ländern. Unser Hauptsitz befindet sich in Dublin, Irland. Erfahren Sie mehr unter experianplc.com.

Experian und die hierin verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hierin erwähnte Produkt- und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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