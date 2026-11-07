963 Todesfälle auf US-Schienen: Längere Güterzüge verschärfen Sicherheitsdebatte - Rail Vision rückt KI-gestützte Hinderniserkennung in den Fokus

Anzeige / Werbung

Die Sicherheit im Schienenverkehr steht in den USA erneut im Mittelpunkt der politischen Diskussion. Obwohl sich zahlreiche Sicherheitsindikatoren in den vergangenen Jahrzehnten verbessert haben, weisen aktuelle Untersuchungen auf besorgniserregende Entwicklungen bei bestimmten Arten von Eisenbahnunfällen hin. Im Jahr 2024 wurden im gesamten US-Schienennetz 963 Todesfälle registriert - der zweithöchste Wert seit mindestens 20 Jahren. Gleichzeitig werden Güterzüge immer länger, wodurch die Anforderungen an Sicherheit und Überwachung komplexer werden. Ein Bericht des Congressional Research Service, den die US-Nachrichtenplattform Legis1 Ende Juli aufgriff, verdeutlicht die Herausforderungen der Branche. Für Technologieunternehmen wie Rail Vision (ISIN: IL0011475949), die künstliche Intelligenz zur Erkennung von Gefahren im Gleisumfeld einsetzen, könnten sich daraus wichtige Marktchancen ergeben.

US-Güterzüge werden länger - Sicherheitsanforderungen steigen

Die durchschnittliche Länge der Züge großer US-Güterbahngesellschaften hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Nach den im Bericht von Legis1 angeführten Zahlen stieg die durchschnittliche Anzahl der Güterwagen pro Zug bei den sogenannten Class-I-Bahngesellschaften von 71,9 im Jahr 2016 auf 83,3 im Jahr 2025. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 13 Prozent. Eine Untersuchung der National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine aus dem Jahr 2024 stellte zudem einen positiven Zusammenhang zwischen der Länge bestimmter Güterzüge und Entgleisungsrisiken fest, die mit der Zugzusammenstellung und der Zugführung zusammenhängen. Das bedeutet nicht, dass längere Züge grundsätzlich unsicher sind. Die Ergebnisse verdeutlichen jedoch, dass zunehmend komplexe Gütertransporte zusätzliche Anforderungen an Sicherheitsverfahren, technische Überwachung und betriebliche Abläufe stellen.

963 Todesfälle verdeutlichen das Ausmaß der Herausforderung

Nach Angaben des Congressional Research Service wurden im US-Schienenverkehr im Jahr 2024 insgesamt 963 Todesfälle und 6.535 Verletzte registriert. Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung bei Personen, die Bahnanlagen unbefugt betreten. Bezogen auf die zurückgelegten Zugmeilen hat sich die Rate der Todesfälle unter diesen Personen seit 2015 nahezu verdoppelt. Auch die Unfallraten an Bahnübergängen sind gestiegen. Die Gesamtzahl der Todesfälle umfasst unterschiedliche Ursachen und darf nicht als Anzahl jener Vorfälle verstanden werden, die durch Hinderniserkennungstechnologie hätten verhindert werden können. Dennoch unterstreichen die Daten, wie wichtig es ist, Personen, Fahrzeuge und andere potenzielle Gefahren im Gleisumfeld möglichst frühzeitig zu erkennen. In diesem Bereich könnten moderne Sensorsysteme zusätzliche Unterstützung bieten.

Rail Vision will das Situationsbewusstsein von Lokführern verbessern

Rail Vision entwickelt elektrooptische Sensorsysteme, die mithilfe künstlicher Intelligenz das Gleisumfeld in Echtzeit analysieren. Das für den Einsatz auf Hauptstrecken konzipierte System TrackScout, das zuvor unter dem Namen MainLine vermarktet wurde, kombiniert multispektrale Sensoren mit unternehmenseigenen Deep-Learning-Algorithmen. Nach Angaben des Unternehmens kann die Technologie Personen, Tiere, Fahrzeuge, Schienenfahrzeuge, technische Anlagen im Gleisumfeld und andere potenzielle Hindernisse auf Entfernungen von bis zu 2.000 Metern erkennen und klassifizieren. Solche Erkennungsreichweiten hängen unter anderem von einer freien Sichtlinie ab. Das System soll visuelle und akustische Warnmeldungen ausgeben und Lokführern dadurch zusätzliche Reaktionszeit bei möglichen Gefahren verschaffen. TrackScout ist darauf ausgelegt, bestehende Zugsicherungssysteme um eine KI-basierte Wahrnehmungsebene zu ergänzen, die potenzielle Hindernisse auf oder neben den Gleisen erkennt und klassifiziert. Die Technologie ist damit insbesondere für Situationen relevant, in denen unerwartete Gegenstände oder Personen im Gleisbereich ein Sicherheitsrisiko darstellen können.

US-Bahnindustrie wählt Rail Vision für Testprogramm aus

Die Entwicklungen in Nordamerika sind für Rail Vision von besonderer Bedeutung. Anfang September 2026 gab das Unternehmen bekannt, für ein Sensor-Testprogramm von MxV Rail ausgewählt worden zu sein. MxV Rail ist eine Tochtergesellschaft der Association of American Railroads, des Branchenverbands der großen nordamerikanischen Güterbahngesellschaften. Das Programm konzentriert sich auf die Bewertung von Sensortechnologien im Zusammenhang mit dem sogenannten Restricted Speed Enforcement. Dabei geht es darum, sichere Zugbewegungen unter Betriebsbedingungen mit eingeschränkter Geschwindigkeit zu unterstützen und zu untersuchen, wie moderne Wahrnehmungstechnologien in bestehende Bahnsicherheitssysteme integriert werden könnten. Die Tests markieren einen Fortschritt gegenüber der früheren Teilnahme von Rail Vision am Technology Roadmap Program der Branche. Nun sollen die Fähigkeiten der Sensoren unter realen Einsatzbedingungen bewertet werden. Damit erhält Rail Vision die Möglichkeit, seine Technologie im Umfeld nordamerikanischer Class-I-Bahngesellschaften erproben zu lassen.

Railserve liefert bereits ein Beispiel für den kommerziellen Einsatz

Neben der Technologie für Hauptstrecken entwickelt Rail Vision auch Lösungen für industrielle Rangierbahnhöfe, in denen Lokomotiven, Güterwagen, Beschäftigte und andere Fahrzeuge häufig auf engem Raum zusammenarbeiten. Die frühere ShuntingYard-Technologie des Unternehmens, die inzwischen unter dem Namen YardFlow Flex vermarktet wird, wurde bereits in eine kommerziell eingeführte Sicherheitsplattform des US-Unternehmens Railserve integriert. Railserve gehört zu Marmon Rail, einem Teil des Berkshire-Hathaway-Konzerns (ISIN: US0846707026). Die Technologie von Rail Vision bildet einen zentralen Bestandteil von WatchGUARD, einer Komponente der Railserve-Sicherheitsplattform YardGUARD für industrielle Rangierbahnhöfe. Sie erkennt potenzielle Hindernisse und stellt entsprechende Sicherheitswarnungen bereit. Diese kommerzielle Integration zeigt, dass die Technologie von Rail Vision bereits im industriellen US-Schienenverkehr eingesetzt wird, und ergänzt die laufenden technischen Erprobungen des Unternehmens. Im Mai 2026 unterzeichneten Rail Vision und Railserve zudem eine unverbindliche Absichtserklärung, um zusätzliche Installationen und mögliche neue Anwendungsbereiche zu prüfen.

Neue Sicherheitstechnologien schaffen Chancen, ersetzen aber keine umfassende Regulierung

Die Sicherheitsdebatte im US-Schienenverkehr reicht weit über die Hinderniserkennung hinaus. Diskutiert werden unter anderem streckenseitige Systeme zur Erkennung technischer Defekte, der Transport gefährlicher Güter, Zuglängen, Personalvorgaben und blockierte Bahnübergänge. In diesem Zusammenhang konzentriert sich Rail Vision mit seinen KI-gestützten Funktionen zur Hinderniserkennung und -klassifizierung auf einen klar abgegrenzten Bereich der Bahnsicherheit. Die Systeme des Unternehmens sind darauf ausgelegt, potenzielle Gefahren im unmittelbaren Gleisumfeld zu erkennen und einzuordnen. Dieser gezielte Ansatz könnte Bahnbetreibern einen zusätzlichen Nutzen bieten, wenn sie bestehende Sicherheitsverfahren verbessern und etablierte Systeme um weitere technologische Fähigkeiten ergänzen möchten. Während Rail Vision seine technischen Erprobungen und kommerziellen Aktivitäten vorantreibt, könnten erfolgreiche Validierungen und die Integration in bestehende Bahnsysteme zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen und die Präsenz des Unternehmens auf dem nordamerikanischen Schienenverkehrsmarkt ausbauen.

KI-gestützte Bahnsicherheit zwischen Erprobung und kommerziellem Einsatz

Die aktuellen Sicherheitsdaten aus den USA verdeutlichen, weshalb die Modernisierung des Schienenverkehrs für Bahnbetreiber und politische Entscheidungsträger weiterhin ein wichtiges Thema bleibt. Zunehmende Güterzuglängen, steigende Risiken an Bahnübergängen und die hohe Zahl tödlicher Vorfälle unterstreichen die Komplexität der Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist. Für Rail Vision zeigen diese Entwicklungen die potenzielle Bedeutung von Technologien, die Personen und Hindernisse auf oder neben Bahngleisen erkennen können. Durch das Testprogramm von MxV Rail erhält das Unternehmen die Möglichkeit, seine Technologie innerhalb der nordamerikanischen Güterbahnindustrie unter Beweis zu stellen. Die bestehende Integration bei Railserve demonstriert bereits die praktische kommerzielle Anwendung der Technologie im industriellen US-Schienenverkehr. Der nächste wichtige Schritt für Rail Vision (ISIN: IL0011475949) wird darin bestehen, auf diesen Meilensteinen aufzubauen, die Verbreitung seiner Lösungen bei Bahnbetreibern voranzutreiben und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Quellen

Legis1 - Anhaltende Sicherheitsprobleme im US-Güterverkehr, 30.07.2026

https://legis1.com/news/freight-rail-safety-issues-worsen-despite-decades

Congressional Research Service - Sicherheit im Güterbahnverkehr und 119. US-Kongress

https://www.congress.gov/crs-product/R47911

Rail Vision - Testprogramm mit MxV Rail, 03.09.2026

https://ir.railvision.io/node/8526/html

Rail Vision - TrackScout und YardFlow Flex, 09.09.2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-introduces-trackscout-and-yardflow-flex-new-brand

Rail Vision - Integration in Railserves YardGUARD, 03.06.2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-technology-integrated-railserves-commercially

Rail Vision - Zusammenarbeit mit Railserve, 29.05.2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-and-railserve-marmon-rail-company-sign-mou-expand

Lassen Sie sich in den Verteiler für Rail Vision Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Rail Vision Ltd" oder "Nebenwerte".

Rail Vision Ltd

Land: Israelisch

ISIN: IL0011475949 / FSE: C8O

https://railvision.io/

Haftungsausschluss / Risikohinweise / Interessenkonflikte

Interessenkonflikte: Dieser Artikel ist eine bezahlte Werbemitteilung, die im Rahmen von Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit von Rail Vision Ltd. (Nasdaq: RVSN) bei Anlegern im Auftrag des Unternehmens erstellt und verbreitet wurde. Rail Vision Ltd. hat Dr. Reuter Investor Relations, einen Dienstleister für Investor Relations, mit der Erstellung und Verbreitung werblicher Inhalte beauftragt und hierfür vergütet.

Der Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Gegenstand der Dienstleistungen ist unter anderem die Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Rail Vision Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Mitarbeiter oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations können unter Beachtung der Vorschriften der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) Aktien von Rail Vision Ltd. halten.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen entwickelt oder wie geplant umgesetzt werden kann. Weitere Unternehmensrisiken können auf der Website von Rail Vision Ltd. eingesehen werden: https://railvision.io/

Anlagerisiken: Eine Anlage in Wertpapiere von Rail Vision Ltd. ist mit einem hohen Risiko verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des gesamten eingesetzten Kapitals. Potenzielle Anleger sollten die mit Rail Vision Ltd. und seinen Wertpapieren verbundenen Risiken sorgfältig prüfen, einschließlich der Risiken, die in den bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Rail Vision Ltd. beschrieben werden. Der Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Haftungsausschluss: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf der behandelten Aktie beziehungsweise Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Ausführungen beruhen auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält.

Quellen: Für die Darstellung und Bewertung der Unternehmen werden insbesondere Informationen berücksichtigt, die auf der jeweiligen Unternehmenswebsite verfügbar sind. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand beziehungsweise zum IR-Team des jeweils analysierten oder vorgestellten Unternehmens. Der Artikel wurde Rail Vision Ltd. vor der Veröffentlichung zur Überprüfung der Richtigkeit sämtlicher Angaben vorgelegt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Artikel enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Hierzu zählen Aussagen über die Pläne, Ziele und Strategien von Rail Vision Ltd., künftige Ereignisse oder die künftige Geschäftsentwicklung sowie sonstige Aussagen zu den Erwartungen, Überzeugungen, Planungen oder Aussichten

des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen können anhand von Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "rechnen mit", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "Potenzial", "fortsetzen" und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die Risiken, die in den bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben werden. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Sämtliche in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 963 Todesfälle auf US-Schienen: Längere Güterzüge verschärfen Sicherheitsdebatte - Rail Vision rückt KI-gestützte Hinderniserkennung in den Fokus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US0846707026,IL0011475949