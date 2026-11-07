Gilead erwartet FDA-Entscheidung über neue Zelltherapie - Mesoblast will Behandlung auf Erwachsene ausweiten

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Im milliardenschweren Markt für moderne Zelltherapien steht eine wichtige regulatorische Entscheidung bevor. Der US-Pharmakonzern Gilead Sciences (ISIN: US3755581036) erwartet für den 23. Dezember 2026 eine Entscheidung der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA über die neue CAR-T-Zelltherapie Anito-cel. Das Medikament soll künftig Patienten mit schwer behandelbarem multiplem Myelom eine zusätzliche Therapieoption bieten. Gileads Tochtergesellschaft Kite bereitet parallel neue Langzeitdaten ihrer bereits zugelassenen Zelltherapien vor. Auch der australische Biotechnologiespezialist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) arbeitet daran, die Einsatzmöglichkeiten seiner Zelltherapietechnologie auszuweiten. Während Ryoncil in den USA bereits zur Behandlung schwerer Transplantationskomplikationen bei Kindern zugelassen ist, läuft inzwischen eine zulassungsrelevante Studie mit erwachsenen Patienten. Für Anleger rückt damit eine zentrale Frage in den Mittelpunkt: Wie viel zusätzliches Wachstum können Unternehmen erzielen, wenn sie eine bereits etablierte Zelltherapieplattform auf weitere Patientengruppen ausdehnen?

Gilead wartet auf wichtige FDA-Entscheidung im Dezember

Am 4. November kündigten Gilead und seine Zelltherapietochter Kite neue klinische Daten für den diesjährigen Kongress der American Society of Hematology an, der vom 12. bis 15. Dezember stattfindet. Insgesamt sollen 23 wissenschaftliche Beiträge vorgestellt werden, darunter sieben mündliche Präsentationen. Besonders im Mittelpunkt steht Anitocabtagene autoleucel, kurz Anito-cel. Für diese experimentelle CAR-T-Zelltherapie prüft die FDA bereits einen Zulassungsantrag. Als sogenanntes PDUFA-Zieldatum nennt Gilead den 23. Dezember 2026. Bis dahin strebt die Behörde den Abschluss ihrer Prüfung an, wobei eine Entscheidung auch später erfolgen kann. Beantragt wurde die Zulassung für Erwachsene mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom, die bereits mindestens drei vorherige Therapielinien erhalten haben. Grundlage des Antrags sind Daten der zulassungsrelevanten Phase-II-Studie iMMagine-1. Ob die FDA Anito-cel tatsächlich zulassen wird, ist derzeit noch offen.

Neue Zelltherapie richtet sich gegen schwer behandelbaren Blutkrebs

Das multiple Myelom ist eine bösartige Erkrankung bestimmter Zellen des Immunsystems, der sogenannten Plasmazellen. Diese vermehren sich unkontrolliert im Knochenmark und können unter anderem Knochen, Nieren und das blutbildende System schädigen. Trotz erheblicher Fortschritte bei der Behandlung erleiden viele Patienten nach mehreren Therapielinien einen Rückfall. Anito-cel soll hier eine zusätzliche Möglichkeit eröffnen. Die Therapie gehört zur Gruppe der CAR-T-Zelltherapien, bei denen körpereigene T-Zellen entnommen und außerhalb des Körpers gentechnisch verändert werden. Anschließend werden sie vermehrt und dem Patienten zurückgegeben. Die modifizierten Immunzellen sollen Krebszellen erkennen, die ein bestimmtes Oberflächenmerkmal tragen. Bei Anito-cel ist dies das sogenannte BCMA-Protein. Die Therapie wurde ursprünglich von Arcellx entwickelt und wird gemeinsam mit Kite vorangetrieben. Gilead hat sich damit Zugang zu einem weiteren Zelltherapieprogramm verschafft, das das bestehende Portfolio im Bereich hämatologischer Krebserkrankungen ergänzen könnte.

Phase-II-Daten bilden Grundlage für den Zulassungsantrag

Die entscheidenden klinischen Daten stammen aus der Studie iMMagine-1. Dabei handelt es sich um eine offene, einarmige, multizentrische Phase-II-Studie mit Patienten, deren multiples Myelom nach mehreren vorherigen Behandlungen zurückgekehrt war oder auf diese nicht ausreichend angesprochen hatte. Für den Hämatologiekongress im Dezember kündigte Gilead aktualisierte Ergebnisse mit einer Mindestnachbeobachtungszeit von 18 Monaten an. Untersucht werden unter anderem das progressionsfreie Überleben, das Gesamtüberleben und die Sicherheit der Behandlung. Zusätzlich sollen indirekte Vergleiche mit anderen modernen Myelomtherapien präsentiert werden. Solche Analysen können Hinweise auf Unterschiede zwischen verschiedenen Behandlungsansätzen liefern, ersetzen aber keine randomisierte direkte Vergleichsstudie. Für die FDA ist entscheidend, ob die vorgelegten Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten eine positive Nutzen-Risiko-Bewertung ermöglichen. Der angekündigte Dezembertermin ist deshalb ein wichtiger regulatorischer Meilenstein, aber noch kein gesicherter Markteintritt.

Gilead baut seine Zelltherapieplattform systematisch aus

Mit Anito-cel verfolgt Gilead eine Strategie, die auf dem Ausbau bereits vorhandener Kompetenzen aufbaut. Über Kite verfügt der Konzern schon heute über mehrere zugelassene CAR-T-Zelltherapien. Dazu zählen Yescarta zur Behandlung bestimmter Lymphomerkrankungen und Tecartus für ausgewählte Formen von Blutkrebs. Die Herstellung dieser Produkte erfordert spezialisierte Verfahren zur Entnahme, gentechnischen Veränderung und Rückgabe patienteneigener Immunzellen. Neue Therapien können deshalb teilweise auf Erfahrungen mit bestehenden Produktions- und Behandlungsstrukturen aufbauen, müssen jedoch jeweils eigenständig zugelassen und hergestellt werden. Auf dem bevorstehenden Hämatologiekongress will Gilead unter anderem Fünfjahresdaten aus der ZUMA-12-Studie zu Yescarta präsentieren. Die Studie untersucht die Therapie bei Patienten mit besonders risikoreichem großzelligem B-Zell-Lymphom in einer frühen Behandlungssituation. Auch hier geht es darum, bestehende Zelltherapien möglicherweise früher im Krankheitsverlauf einzusetzen und damit zusätzliche Patientengruppen zu erreichen.

Mesoblast hat die erste FDA-Zulassung bereits erreicht

Während Gilead eine weitere CAR-T-Zelltherapie zur Zulassung bringen will, verfolgt Mesoblast einen anderen zellbasierten Behandlungsansatz. Das Unternehmen entwickelt allogene Zelltherapien auf Basis mesenchymaler Stromazellen. Diese stammen von gesunden Spendern und sollen überschießende Entzündungsreaktionen beeinflussen. Mit Ryoncil erhielt Mesoblast im Dezember 2024 die erste FDA-Zulassung für ein mesenchymales Stromazellprodukt. Das Medikament darf in den Vereinigten Staaten zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern ab zwei Monaten eingesetzt werden. Diese potenziell lebensbedrohliche Komplikation kann nach einer allogenen Stammzelltransplantation auftreten, wenn Immunzellen des Spenders gesundes Gewebe des Empfängers angreifen. Besonders häufig betroffen sind Haut, Darm und Leber. Ryoncil kommt bei Patienten zum Einsatz, deren Erkrankung nicht ausreichend auf die übliche Behandlung mit Kortikosteroiden angesprochen hat. Im Unterschied zu Gileads CAR-T-Therapien werden die verwendeten Zellen nicht für jeden einzelnen Patienten individuell gentechnisch verändert.

Nächster Schritt: Behandlung erwachsener Transplantationspatienten

Für Mesoblast liegt eine wichtige Wachstumschance in der Erweiterung der bestehenden Ryoncil-Zulassung. Während das Produkt bislang ausschließlich für Kinder zugelassen ist, untersucht das Unternehmen die Therapie inzwischen auch bei erwachsenen Patienten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung. Nach Angaben aus dem Quartalsbericht vom 29. Oktober hat die entsprechende zulassungsrelevante Studie bereits begonnen und rekrutiert Patienten. Mesoblast plant, im laufenden Geschäftsjahr bis zu 40 klinische Studienzentren in den USA zu aktivieren. Diese Einrichtungen repräsentieren nach Unternehmensangaben rund 60 Prozent der jährlich etwa 8.500 allogenen Knochenmarktransplantationen bei Erwachsenen in den Vereinigten Staaten. Die Gesamtzahl der Transplantationen ist allerdings nicht mit der später tatsächlich behandelbaren Patientengruppe gleichzusetzen. Nicht jeder Patient entwickelt eine akute Graft-versus-Host-Erkrankung, und nicht jede Erkrankung spricht unzureichend auf Steroide an. Dennoch könnte eine erfolgreiche Zulassungserweiterung den adressierbaren Markt von Ryoncil erheblich vergrößern.

Neue Diskussion über den Einsatz unmittelbar nach Steroidversagen

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Ryoncil Anfang November durch ein von Mesoblast angekündigtes Experten-Webinar zur Behandlung schwerer akuter Graft-versus-Host-Erkrankungen bei Kindern. Im Mittelpunkt stand die Anwendung von Ryoncil als erste Behandlung nach dem Versagen einer Steroidtherapie. Damit richtet sich die Diskussion auf die Frage, an welcher Stelle des bestehenden Behandlungspfads die Zelltherapie eingesetzt werden sollte. Für die Versorgung schwer erkrankter Kinder kann der Zeitpunkt einer wirksamen Behandlung besonders wichtig sein, weil die Erkrankung innerhalb kurzer Zeit erhebliche Organschäden verursachen kann. Die von Mesoblast hervorgehobene Anwendung bewegt sich innerhalb des bereits zugelassenen pädiatrischen Einsatzgebiets und stellt keine neue FDA-Zulassung dar. Das Webinar ist zudem nicht mit neuen Ergebnissen einer randomisierten klinischen Studie gleichzusetzen. Es verdeutlicht jedoch, dass neben der Erweiterung auf Erwachsene auch die praktische Integration von Ryoncil in bestehende Behandlungsabläufe für die kommerzielle Entwicklung von Bedeutung ist.

115 Millionen Dollar Umsatz mit Ryoncil

Mesoblast verfügt für die geplante Erweiterung bereits über eine kommerzielle Ausgangsbasis. Im Geschäftsjahr 2026, das am 30. Juni endete, erzielte das Unternehmen mit Ryoncil Nettoproduktumsätze von 115,2 Millionen US-Dollar. Der gesamte Unternehmensumsatz erreichte 120,3 Millionen Dollar. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2027 setzte sich das Wachstum nach vorläufigen Angaben fort. Mesoblast meldete für die drei Monate bis Ende September Ryoncil-Nettoumsätze von rund 28 Millionen Dollar, 44 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig sank der operative Netto-Cashverbrauch von 14,9 Millionen auf 2,1 Millionen Dollar. Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von rund 99 Millionen Dollar. Die Zahlen belegen noch keine nachhaltige Profitabilität, zeigen aber, dass das bereits zugelassene Produkt zunehmend Einnahmen generiert. Für eine mögliche spätere Erwachsenenindikation könnten Teile der bestehenden Herstellungs- und Vertriebsstruktur genutzt werden, sofern die regulatorischen und operativen Voraussetzungen erfüllt sind.

Zelltherapien unterscheiden sich stärker, als es zunächst scheint

Der Vergleich zwischen Gilead und Mesoblast zeigt auch, wie unterschiedlich der Markt für Zelltherapien inzwischen geworden ist. Gileads CAR-T-Produkte setzen auf gentechnisch veränderte Immunzellen, die gezielt Krebszellen angreifen sollen. Mesoblast verwendet dagegen allogene mesenchymale Stromazellen, um schwere Entzündungsreaktionen zu beeinflussen. Die Unternehmen behandeln damit unterschiedliche Erkrankungen und konkurrieren mit den genannten Produkten nicht unmittelbar um dieselben Patienten. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass Zulassungen, spezialisierte Behandlungszentren und eine verlässliche Herstellung wesentliche Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg darstellen. Für beide Unternehmen ist zudem die Erweiterung bestehender beziehungsweise geplanter Therapieangebote ein wichtiger Entwicklungsschritt. Gilead möchte mit Anito-cel sein Portfolio im Bereich Blutkrebs ergänzen. Mesoblast strebt an, die bereits zugelassene Ryoncil-Therapie künftig auch erwachsenen Patienten zugänglich zu machen. Wie groß die jeweiligen zusätzlichen Umsätze tatsächlich ausfallen könnten, hängt von den Zulassungsentscheidungen, der medizinischen Nachfrage und der Erstattung ab.

Weitere FDA-Verfahren könnten Mesoblast zusätzliche Perspektiven eröffnen

Neben der Erweiterung von Ryoncil verfolgt Mesoblast weitere klinische Programme. Mit dem Zelltherapiekandidaten rexlemestrocel-L untersucht das Unternehmen unter anderem die Behandlung chronischer entzündlicher Rückenschmerzen infolge degenerativer Bandscheibenerkrankungen. In der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie MSB-DR004 wurden inzwischen alle 350 vorgesehenen Patienten behandelt. Die Ergebnisse zum primären Endpunkt einer über zwölf Monate anhaltenden Schmerzreduktion werden für 2027 erwartet. Darüber hinaus berichtete Mesoblast Ende Oktober über ein positives Gespräch mit der FDA zu einer geplanten Zulassungseinreichung für rexlemestrocel-L bei bestimmten Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz, die auf ein mechanisches Herzunterstützungssystem angewiesen sind und unter lebensbedrohlichen gastrointestinalen Blutungen leiden. Nach Unternehmensangaben bestätigte die Behörde, dass die Einreichung für diese Patientengruppe vorangetrieben werden kann. Eine Zulassung liegt für diese Anwendung bislang nicht vor. Damit könnten sich für Mesoblast künftig zusätzliche Geschäftsfelder eröffnen, deren Erfolg allerdings weiterhin von klinischen Nachweisen und regulatorischen Entscheidungen abhängt.

Fazit

Mit dem für den 23. Dezember vorgesehenen FDA-Prüftermin für Anito-cel steht Gilead vor einem wichtigen möglichen Ausbau seines Zelltherapieportfolios. Die Entscheidung könnte dem Pharmakonzern eine weitere Behandlungsmöglichkeit im Bereich schwerer Blutkrebserkrankungen eröffnen. Mesoblast verfolgt mit seiner allogenen Zelltherapietechnologie einen anderen medizinischen Ansatz, steht wirtschaftlich aber vor einer vergleichbaren Herausforderung: Aus einer bereits zugelassenen Therapie sollen zusätzliche Anwendungen und neue Umsatzmöglichkeiten entstehen. Die laufende Studie mit erwachsenen Transplantationspatienten könnte dafür ein entscheidender Schritt sein. Gleichzeitig verfügt Mesoblast mit Ryoncil bereits über ein Produkt, das im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 115 Millionen Dollar Nettoumsatz erwirtschaftete und zuletzt weiter wuchs. Für Anleger bleiben damit sowohl die aktuelle Vermarktung als auch die nächsten klinischen und regulatorischen Meilensteine relevant. Ob die geplante Ausweitung gelingt, ist noch offen. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) könnte eine erfolgreiche Zulassung für Erwachsene jedoch die nächste wichtige Etappe beim Ausbau seines Zelltherapiegeschäfts darstellen.

Quellen:

Gilead - FDA-Termin und neue Zelltherapiedaten, 04.11.2026

https://investors.gilead.com/news/news-details/2026/Gilead-and-Kite-Advance-Leadership-With-New-Data-Across-Pipeline-and-Portfolio-at-ASH-2026/default.aspx

Mesoblast - Quartalsbericht und Erwachsenenstudie, 29.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000093/exhibit991activitystatem.htm

Mesoblast - Experten-Webinar zur Ryoncil-Behandlung, 05.11.2026

https://rss.globenewswire.com/news-release/2026/11/05/3395974/0/en/use-of-ryoncil-first-line-after-steroids-for-pediatric-acute-graft-versus-host-disease-highlighted-in-key-opinion-leader-webinar.html

Mesoblast - Geschäftsbericht 2026, 12.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000087/exhibit991annualreportag.htm

FDA - Zulassung von Ryoncil, 18.12.2024

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-remestemcel-l-rknd-steroid-refractory-acute-graft-versus-host-disease-pediatric

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