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Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) treibt die Weiterentwicklung seiner Drohnenabwehr voran. Am 30. Oktober gab das Unternehmen eine neue Vereinbarung mit Silvus Technologies bekannt, um passive Hochfrequenzsensoren in seine Luftverteidigungssysteme zu integrieren. Die Technik soll unbemannte Fluggeräte erkennen und orten können, ohne selbst Funksignale auszusenden. Damit rückt eine zentrale Herausforderung moderner Luftverteidigung in den Mittelpunkt: Drohnen müssen nicht nur frühzeitig entdeckt, sondern auch zuverlässig identifiziert und abgewehrt werden. An einem eigenen Ansatz für diese Aufgaben arbeitet ZenaTech (ISIN: CA98936T2083). Das kanadische Technologieunternehmen entwickelt mit dem Interceptor P-1 eine autonome Abfangdrohne und mit Zena AI eine Software zur KI-gestützten Erkennung und Koordination möglicher Bedrohungen.

Rheinmetall erweitert seine Luftverteidigung um passive Sensoren

Die am 30. Oktober angekündigte Vereinbarung sieht vor, die RFeye-Sensortechnologie in die Rheinmetall-Plattformen Skynex und Skymaster zu integrieren. Passive Hochfrequenzsensoren können elektromagnetische Signale erfassen und auswerten, ohne selbst aktiv Radarimpulse auszusenden. Das kann bei der Überwachung des Luftraums Vorteile bieten. Gerade kleinere Drohnen lassen sich mit einzelnen Sensorarten nicht immer zuverlässig erfassen. Deshalb werden bei modernen Abwehrsystemen häufig unterschiedliche Verfahren kombiniert, darunter Radar, Kameras und die Erkennung von Funkfrequenzen. Rheinmetall will mit der zusätzlichen Sensorik die Erkennung, Lokalisierung und Verfolgung möglicher Bedrohungen verbessern. Skynex verbindet bereits verschiedene Komponenten der bodengebundenen Luftverteidigung. Skymaster dient als Führungs- und Kontrollsystem, das Informationen aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen kann. Die neue Vereinbarung betrifft zunächst die geplante technische Integration. Sie ist nicht mit einer bereits abgeschlossenen Einführung der Sensoren gleichzusetzen. Auch konkrete neue Auftragsvolumina wurden in der zugrunde liegenden Mitteilung nicht genannt.

Drohnenabwehr wird zur Aufgabe vernetzter Systeme

Die Bedeutung solcher Technologien ergibt sich aus den veränderten Anforderungen an die Luftverteidigung. Kleine unbemannte Fluggeräte können zur Aufklärung eingesetzt werden, aber auch Sprengladungen transportieren oder als Angriffsdrohnen dienen. Für die Abwehr ist deshalb eine möglichst frühzeitige Erkennung entscheidend. Anschließend müssen die erfassten Daten ausgewertet und mögliche Bedrohungen von anderen Flugobjekten unterschieden werden. Erst dann kann eine geeignete Gegenmaßnahme ausgewählt werden. Je nach Ziel und Einsatzumgebung kommen elektronische Störmaßnahmen, Flugabwehrkanonen, Lenkflugkörper oder spezialisierte Abfangdrohnen infrage. Die einzelnen Technologien erfüllen unterschiedliche Aufgaben und können sich innerhalb eines umfassenden Schutzkonzepts ergänzen. Der aktuelle Schritt von Rheinmetall verdeutlicht insbesondere die Bedeutung der Sensorik. ZenaTech arbeitet dagegen an einer Kombination aus Software und autonomen Abfangdrohnen. Der sachliche Zusammenhang liegt somit in den unterschiedlichen Komponenten einer Drohnenabwehrkette, nicht in einer gemeinsamen Produktentwicklung.

ZenaTech testet den Interceptor P-1

Mit seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone entwickelt ZenaTech den Interceptor P-1. Die kleinere autonome Einwegdrohne soll gegnerische unbemannte Fluggeräte durch einen direkten Abfangvorgang stoppen können. Am 28. Juli meldete das Unternehmen den Beginn der ersten Flugtestphase auf einem Testgelände im US-Bundesstaat Arizona. Im Mittelpunkt stehen zunächst grundlegende Flugeigenschaften, Manövrierfähigkeit, Steuerung, Zielerkennung und Kommunikationszuverlässigkeit. Für spätere Entwicklungsphasen sind autonome Abfangmanöver und Tests mit mehreren Drohnen vorgesehen. ZenaTech strebt für den P-1 einen Verkaufspreis von weniger als 5.000 US-Dollar pro Einheit an. Dieser Betrag ist ein Entwicklungsziel und kein bereits bestätigter Serienverkaufspreis. Der Einsatz kleiner Abfangdrohnen verfolgt einen anderen technischen Ansatz als die kanonen- oder raketenbasierte Luftverteidigung. Ob sich der P-1 unter realistischen Einsatzbedingungen zuverlässig und wirtschaftlich einsetzen lässt, müssen die weiteren Tests zeigen.

Zena AI soll Erkennung und Abwehr koordinieren

Neben dem P-1 entwickelt ZenaTech die Software Zena AI. Sie soll Informationen über mögliche Bedrohungen verarbeiten, Flugobjekte klassifizieren und den koordinierten Einsatz autonomer Interceptoren unterstützen. Bereits im März stellte das Unternehmen Pläne für ein integriertes Counter-UAS-System vor. Die Software soll dabei die Verbindung zwischen Bedrohungserkennung, Zielverfolgung und dem Einsatz der Abfangdrohnen herstellen. Dieser Ansatz zeigt, warum die Verarbeitung von Sensordaten bei der Drohnenabwehr eine wichtige Rolle spielt. Informationen müssen möglichst schnell ausgewertet werden, damit die verfügbaren Abwehrmittel gezielt eingesetzt werden können. Allerdings befinden sich der P-1 und die geplante Integration mit Zena AI weiterhin in der Entwicklung beziehungsweise Erprobung. Eine vollständig einsatzbereite Gesamtlösung wurde bislang nicht nachgewiesen. Ebenso besteht keine bekannt gegebene Zusammenarbeit zwischen ZenaTech, Rheinmetall und Silvus Technologies. Auch eine technische Kompatibilität ihrer Systeme lässt sich aus den jeweiligen Unternehmensmeldungen nicht ableiten.

Fazit: Sensorik und autonome Abwehr rücken zusammen

Die neue Vereinbarung von Rheinmetall zeigt, dass die Weiterentwicklung der Drohnenabwehr nicht allein von leistungsfähigen Waffen abhängt. Ebenso wichtig sind Sensoren, die mögliche Bedrohungen frühzeitig erkennen, und Systeme, die Informationen für geeignete Gegenmaßnahmen aufbereiten. Während Rheinmetall seine etablierten Luftverteidigungsplattformen um zusätzliche Sensorik erweitern will, entwickelt ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) mit dem Interceptor P-1 und Zena AI eigene Technologien für die Erkennung und Abwehr unbemannter Fluggeräte. Die Entwicklungsstände unterscheiden sich deutlich. Rheinmetall verfügt bereits über eingeführte Luftverteidigungstechnologien, während ZenaTech die Leistungsfähigkeit seiner geplanten Lösung erst durch weitere Tests nachweisen muss. Die Projekte verdeutlichen jedoch, wie wichtig das Zusammenspiel von Erkennung, Datenverarbeitung und Abwehr für künftige Drohnenabwehrsysteme werden dürfte.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Rheinmetall - Integration neuer Sensoren in Skynex und Skymaster, 30.10.2026

https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2026/10/2026-10-30-rheinmetall-und-silvus-technologies-staerken-sicherheit-im-luftraum

ZenaTech - Entwicklung von Interceptor P-1 und Zena AI, 24.03.2026

https://www.zenatech.com/zenatech-developing-an-integrated-counter-uas-system-pairing-the-interceptor-p-1-low-cost-drone-with-zena-ai-detection-and-swarm-command-software/

ZenaTech - Beginn der Flugtests des Interceptor P-1, 28.07.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

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