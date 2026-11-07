Stockholm, 7. November 2026 - Eurobattery Minerals AB ("Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt hiermit bekannt, dass dem Unternehmen die Information zugegangen ist, dass sein Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer Roberto García Martínez in Schweden in Untersuchungshaft genommen wurde.
Eurobattery Minerals verfügt derzeit über keine näheren Informationen hierzu, wird sich jedoch erneut melden, sobald weitere Angaben vorliegen.
Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung
Eurobattery Minerals ist gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) zur Veröffentlichung dieser Information verpflichtet. Die Informationen wurden am 7. November 2026 um 13:30 Uhr MEZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.
Über Eurobattery Minerals
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Kontakte
Christer Heljestrand - Corporate Relations Officer
E-Mail: christer@eurobatteryminerals.com
Ansprechpartner Investor Relations
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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie
07.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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