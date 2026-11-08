Berlin - Linken-Chefin Ines Schwerdtner fordert ein Verbot von Energiesperren für Privathaushalte. Gerade für die Wintermonate brauche es ein Verbot von Gas- und Stromsperren, damit Menschen nicht im Kalten sitzen müssten, sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung".
Zugleich verlangte sie einen Preisdeckel für den Grundbedarf an Gas und Strom und mahnte eine zügige Umsetzung der versprochenen Stromsteuersenkung für alle Haushalte an.
Die Bundesregierung steuere das Land bei den Gaspreisen auf eine richtige Preisexplosion zu, sagte die Linken-Chefin. Diese Situation sei völlig absehbar gewesen. Für die Rentnerin mit kleiner Rente oder die Familie, die schon heute jeden Euro zweimal umdrehe, sei das ein Super-GAU, so Schwerdtner.
Scharfe Kritik übte sie an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Sie habe es versäumt, rechtzeitig gegen leere Gasspeicher vorzugehen, weil sie blind auf den Markt vertraut habe.
Zugleich verlangte sie einen Preisdeckel für den Grundbedarf an Gas und Strom und mahnte eine zügige Umsetzung der versprochenen Stromsteuersenkung für alle Haushalte an.
Die Bundesregierung steuere das Land bei den Gaspreisen auf eine richtige Preisexplosion zu, sagte die Linken-Chefin. Diese Situation sei völlig absehbar gewesen. Für die Rentnerin mit kleiner Rente oder die Familie, die schon heute jeden Euro zweimal umdrehe, sei das ein Super-GAU, so Schwerdtner.
Scharfe Kritik übte sie an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Sie habe es versäumt, rechtzeitig gegen leere Gasspeicher vorzugehen, weil sie blind auf den Markt vertraut habe.
© 2026 dts Nachrichtenagentur