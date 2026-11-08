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Ionenfalle, Supraleiter, neutrale Atome: Warum Europas Halbleiterindustrie mehrgleisig fährt und wo ein israelisch-amerikanischer Newcomer ansetzt

Wer einen Quantencomputer bauen will, muss sich zunächst für eine Physik entscheiden: Ionenfallen, supraleitende Schaltkreise, neutrale Atome oder Siliziumspins. Der Chiphersteller Infineon (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004) fährt bewusst mehrgleisig. Im April 2026 meldete das Unternehmen die Beteiligung an europäischen Quanten-Pilotlinien, darunter SUPREME für supraleitende Quantenchips und SPINS für industrielle Quanten-Nanosysteme. Am 7. Oktober 2026 vertieften Infineon und das Schweizer Start-up ZuriQ (nicht börsennotiert) ihre Partnerschaft für skalierbare Ionenfallen-Chips. ZuriQ hatte im Juli in einer Seed-Runde 25,5 Millionen US-Dollar eingesammelt und auf einem Chip aus Infineon-Fertigung neun Ionen in einem 3×3-Gitter gefangen.

Der Hardware-Zoo: Wer setzt worauf?

Bei Ionenfallen werden geladene Atome in elektromagnetischen Feldern festgehalten und mit Lasern gesteuert. Infineon fertigt solche Chips unter anderem am Standort Villach und arbeitet dafür mit Universitäten und Start-ups zusammen, etwa mit eleQtron und Alpine Quantum Technologies (beide nicht börsennotiert). Für Europas erste Ionenfallen-Chip-Pilotlinie unter dem EU Chips Act fiel die Bewertung des Rahmenvertrags nach Angaben der Universität Innsbruck positiv aus. Parallel beteiligt sich Infineon an Projekten zu supraleitenden Quantenprozessoren. Das Unternehmen erforscht nach eigener Darstellung verschiedene Ansätze, weil noch nicht entschieden sei, welcher technologische Weg am schnellsten vorankommt.

Der dritte Weg sind neutrale Atome, die mit Laserlicht in Gittern gehalten werden. Auf diese Plattform stützt sich Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002; Nasdaq: QXL). Das israelisch-amerikanische Unternehmen teilte im Juni mit, es skaliere seine Neutral-Atom-Plattform und validiere eine patentierte KI-gestützte Fehlerkorrektur-Architektur (US1229438XXX). Zugleich erweitere es sich in Sensorik für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Laut Marktdaten konzentriert sich das Unternehmen auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Quantentechnologien und geistigem Eigentum.

Unterschiedliche Stufen der Wertschöpfung

Der Vergleich zwischen Infineon und Quantum X Labs ist weniger ein Wettbewerb als ein Blick auf unterschiedliche Stufen. Infineon bringt industrielle Fertigungserfahrung ein: Wafer, Prozessentwicklung, Design-Kits, mit denen mehrere Kunden parallele Prozessläufe auf einer Halbleiterscheibe fahren können. Quantum X Labs arbeitet stärker an Algorithmen, Fehlerkorrektur und Sensorik. So meldete das Unternehmen im August Ergebnisse seines KI-Decoders auf Basis der CUDA-Q-QEC-Software von NVIDIA (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040) und integrierte öffentliche Surface-Code-Daten aus Googles Experimenten. Mit IQCC, einem Unternehmen von Quantum Machines (nicht börsennotiert), besteht eine Vereinbarung, die KI-basierte Fehlerkorrektur auf realer Quanteninfrastruktur zu testen.

Ergänzend meldete das Unternehmen Meilensteine bei einer Quantenatomuhr und bei einem rein optischen Quantengyroskop mit halbkugelförmigem Resonator, das für die Navigation ohne GPS gedacht ist. Zum Beirat gehört seit Juni der Physiker Oren Raz vom Weizmann-Institut.

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Quellen:

https://www.drweb.de/infineon-zuriq-quantenchips-ionenfalle/

https://silicon-saxony.de/quantenchips-infineon-bringt-industrialisierungskompetenz-in-europaeische-quanten-pilotlinien-ein/

https://www.uibk.ac.at/de/newsroom/2025/europas-erste-ionenfallen-chip-pilotlinie/

https://silicon-saxony.de/infineon-baut-engagement-im-quantencomputing-aus-und-beteiligt-sich-an-sechs-weiteren-forschungsprojekten/

https://smb.state-journal.com/article/Quantum-X-Labs-Appoints-Prof-Oren-Raz-of-the-Weizmann-Institute-of-Science-to-Its-Scientific-Advisory-Board/6a201f2c004597ee6ba14d63

https://www.roic.ai/quote/QXL

https://stockanalysis.com/stocks/QXL

https://www.nasdaq.com/articles/zacks-initiates-coverage-quantum-x-underperform-recommendation

https://marketchameleon.com/Overview/QXL/Summary/

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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