Köln (ots) -- RTL+ Sky D: Platz 2 nach Nutzungsvolumen bei 14-59, 14-49 und 14-29- TV: RTL mit deutlichen Zuwächsen bei 14-59 und 14-49- TV: Senderportfolio legt um 4,2 PP auf einen herausragenden Marktanteil (14-59) von 29,6 Prozent zuIm Oktober 2026 erzielt RTL+ Sky D nach AGF-Ausweisung eine kumulierte Nettoreichweite von 14,12 Millionen Menschen nach Total Streaming. Mit allen TV- und Digitalangeboten (Streaming & Display) erreicht RTL Deutschland im Oktober eine Nettoreichweite von 69,56 Mio. Menschen (Z3+). Das entspricht 87,5 Prozent aller Personen im Gesamtmarkt*.RTL+ Sky D kommt auf ein VOD-Gesamtnutzungsvolumen von 78,45 Millionen Stunden. In den drei Zielgruppen 14-59, 14-49 und 14-29 ist RTL+ Sky D im AGF-Ranking erneut die Nummer 2 aller ausgewiesenen Anbieter hinter Amazon Prime: Bei den 14- bis 59-Jährigen mit einem Nutzungsvolumen von 65,32 Millionen Stunden, bei 14-49 mit 56,49 Millionen Stunden und bei 14-29 mit 23,74 Millionen Stunden.Im privaten VOD-Programmmarken-Ranking stellt die RTL-Gruppe mit "ntv Nachrichten", "Das Sommerhaus der Stars", "Are Your The One - Realitystars in Love", "Temptation Island V.I.P." und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" im Oktober fünf der zehn erfolgreichsten Angebote.Starke Zuwächse im Free-TVRTL steigert seine Marktanteile im Oktober in den beiden werberelevanten Zielgruppen. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreicht der Sender 8,3 Prozent und legt damit um 0,3 Prozentpunkte gegenüber Oktober 2025 zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigt der Marktanteil um 0,9 Prozentpunkte auf 9,6 Prozent. Beim Gesamtpublikum bestätigt RTL mit 7,3 Prozent den Vorjahreswert.VOX erreicht bei den 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von 6,1 Prozent und liegt damit in der Kernzielgruppe ebenso auf Vorjahresniveau wie beim Gesamtpublikum (4,6 %).ntv kann beim Gesamtpublikum um 0,1 Prozentpunkte zulegen (MA: 1,2 %). Bei den 14- bis 59-Jährigen bestätigt der Nachrichtensender mit 1,3 Prozent den Vorjahreswert.RTL Up wächst beim Gesamtpublikum um 0,2 Prozentpunkte auf einen Marktanteil von 2,5 Prozent. VOX Up legt beim Gesamtpublikum um 0,1 Prozentpunkte auf 0,7 Prozent zu. Bei den 14- bis 59-Jährigen bestätigt VOX Up mit 0,9 Prozent den Vorjahreswert, bei den 14- bis 49-Jährigen steigt der Marktanteil um 0,1 Prozentpunkte auf 0,7 Prozent.Zusammen kommen die Sender von RTL Deutschland im Oktober auf einen Monatsmarktanteil von 29,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen, eine Steigerung um sehr starke 4,2 Prozentpunkte gegenüber Oktober 2025. Bei den 14- bis 49-Jährigen legt RTL Deutschland im Vorjahresvergleich um herausragende 4,7 Prozentpunkte auf 32,1 Prozent Marktanteil zu. Beim Gesamtpublikum liegt der Marktanteil mit 23,6 Prozent 2,6 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.Quelle Streaming: AGF Videoforschung; AGF SCOPE; Streaming: 01.10.-31.10.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Streamingintervall = nutzungsbezogen; endgültige Daten.Quelle TV: AGF/GfK / DAP AGF SCOPE / RTL Data; Oktober 2026; Montag-Sonntag, 03:00-03:00 Uhr; endgültige Daten.*Quelle: AGF Videoforschung, AGF Scope 1.16, X-Reach-Intervall; Anbieter: RTL & Sky Gruppe; Marktstandard Bewegtbild / Oktober 2026Pressekontakt:Konstantin von StechowRTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6386173