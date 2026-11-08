Bern - SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi will als Nachfolger von Guy Parmelin in den Bundesrat. Der Zuger Nationalrat kündigte seine Kandidatur in Interviews mit dem «SonntagsBlick» und «Schweiz heute» an. Er wäre bereit, das Justiz- und Polizeidepartement zu übernehmen. «Ich bin überzeugt, dass ich mir das nötige Rüstzeug für dieses Regierungsamt erarbeitet habe», sagte Aeschi dem «SonntagsBlick». Der 47-Jährige verwies insbesondere auf seine 15 Jahre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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