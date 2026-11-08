Zürich - ABB erwägt laut einem Medienbericht die Ausgliederung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte. Ein geplanter Verkauf des Bereichs an die japanische Softbank ist in der vergangenen Woche durch die chinesischen Behörden gestoppt worden. Um den Deal zu «retten», würden Softbank und ABB derzeit verschiedene Optionen prüfen, darunter die Ausgliederung des chinesischen Teils, schrieb Bloomberg am Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab